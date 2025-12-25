По 50 часов в неделю: в каких странах больше всего работают

Хотя в Украине общепринятой является пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем (всего 40 часов работы), эта практика на самом деле не является общемировой. Количество часов, которые люди тратят на работу, существенно отличается в зависимости от страны и может превышать 50 часов в неделю.

Такие различия обусловлены разницей в трудовом законодательстве и общественных традициях. Сравнить их решил демографический сервис World Population Review. Его эксперты изучили данные о среднем количестве рабочих часов в год в разных странах мира, которые собрала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Этот показатель рассчитывается путем деления общего количества фактически отработанных часов (включая сверхурочные) на среднее количество занятых лиц. Фактические часы работы включают обычное рабочее время, а также оплачиваемые и неоплачиваемые сверхурочные часы, но исключают праздничные дни, отпуска по болезни или уходу за ребенком и время обучения.

Краткий итог можно сформулировать так: страны, уделяющие большое внимание балансу между работой и личной жизнью, обычно имеют законы, благоприятные для работников. Они предлагают более короткие рабочие недели, более длительные отпуска и политику поддержки родительства. В таких регионах люди демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности жизнью и более низкий уровень стресса. Зато длительное рабочее время приводит к выгоранию и снижению качества жизни. Переутомление также негативно влияет на производительность: уставшие работники чаще допускают ошибки, что в конечном итоге вредит интересам компаний.

И вот десятка стран мира, жителям которых приходится работать больше всего.

Мексика

Среднее количество рабочих часов в Мексике составляет 2 207 в год, что делает ее наиболее перегруженной страной мира. Средняя рабочая неделя для работников на полную ставку длится около 42,7 часа. При этом примерно 28,7% мексиканских сотрудников работают более 50 часов в неделю, тогда как средняя годовая заработная плата составляет всего 16 298 долларов.

Коста-Рика

Ежегодная нагрузка в Коста-Рике составляет в среднем 2 171 час. Рабочая неделя для полной занятости здесь немного короче, чем в Мексике, и длится около 41,3 часа.

Чили

Чили занимает третье место среди стран с наибольшим количеством рабочего времени. В течение года чилийские работники отрабатывают в среднем 1 953 часа. Хотя официальная рабочая неделя для полной занятости составляет 37,5 часа, около 9,7% всех работников вынуждены работать более 50 часов в неделю.

Греция

Греция занимает четвертое место в мире и первое в Европе по интенсивности труда. Греческие работники проводят на работе в среднем 1 897 часов в год. Средняя продолжительность рабочей недели при полной занятости составляет около 37,8 часа, причем 6,4% сотрудников работают более 50 часов в неделю.

Израиль

В Израиле среднегодовой показатель отработанного времени составляет 1 880 часов. Несмотря на то, что средняя рабочая неделя для полной занятости по статистике длится 35,6 часа, значительная часть населения (около 15,5%) работает более 50 часов в неделю, что свидетельствует о высокой неравномерности нагрузки.

Южная Корея

Южная Корея является шестой наиболее перегруженной страной мира с показателем 1 872 часа в год. Средняя рабочая неделя здесь составляет 37,9 часа. Следует отметить, что в 2018 году правительство страны приняло решительные меры, чтобы изменить культуру чрезмерного труда, законодательно сократив максимальное количество рабочих часов в неделю с 68 до 52 (включая 12 часов оплачиваемых сверхурочных).

Канада

Канадцы занимают седьмую строчку рейтинга, отрабатывая в среднем 1 865 часов ежегодно. Хотя средняя продолжительность рабочей недели в Канаде выглядит относительно умеренной и составляет 32,3 часа, общее годовое количество часов остается высоким по сравнению с большинством развитых экономик.

Хорватия

Граждане Хорватии тратят на труд в среднем 1 837 часов в год. Статистика показывает, что средняя рабочая неделя в этой стране длится около 34,4 часа, что ставит ее на восьмое место среди самых загруженных государств в списке ОЭСР.

Мальта

Мальтийские работники по уровню нагрузки лишь немного уступают хорватским, работая в среднем 1 835 часов в год. Для тех, кто работает на полную ставку, средняя рабочая неделя длится 33,8 часа. Мальта остается одной из стран с самой высокой интенсивностью труда в европейском регионе.

Румыния

Замыкает первую десятку Румыния, где работники проводят на рабочем месте в среднем 1 826 часов в год. Румыны имеют один из самых высоких показателей средней продолжительности рабочей недели в Европе – примерно 38,9 часа, что непосредственно влияет на их место в этом рейтинге.

