Не морем единственным: интересные места Одесщины и что нужно обязательно посмотреть

Этот край не только о лазурных пляжах, но и об удивительной истории и самобытной культуре. Какие достопримечательности стоит увидеть – рассказываем.

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Фрумушика-Новая

Село-музей располагается под открытым небом. Здесь можно полюбоваться домами, исполненными в гагаузском, украинском, еврейском и других стилях. А еще на территории действует самая большая в Европе овцеферма.

Это не только место для семейного отдыха, но и для зеленого туризма. Обязательно найдите статую чабана. Это самый большой гранитный памятник в мире. Его высота составляет более 17 метров.

Центр винной культуры Шабо

Здесь можно увидеть скульптуру виноградной лозе, пройти по лабиринту и спуститься в древние подвалы. А еще заглянуть на завод, где производят алкогольные напитки. Для любителей дегустации здесь обустроили специальный зал. Также можно купить сувенир в фирменном магазине и посетить кинотеатр.

Белгород-Днестровский

Один из самых старых городов в Украине. Его основали еще в 498 году. Здесь остались руины древнегреческого полиса Тира и хорошо уцелела Аккерманская крепость. На ее территории проводятся выставки, фестивали и различные праздничные мероприятия.

Не пропустите подземную церковь святого Иоанна Сучавского — выдающаяся памятка архитектуры национального значения. Чтобы попасть внутрь, придется спуститься по десяти лестницам. Кстати, недалеко от святыни находится Скифская могила. Гробница стоит здесь еще с I века до нашей эры. Но, учитывая ее возраст, открыли ее относительно недавно — в 1895 году.

Сюда можно добраться не только своим автотранспортом, но и рейсовым автобусом и поездом.

Тузловские лиманы

Национальный заповедник, который очень любят путешественники. Здесь обитает более 260 видов птиц, 53 из которых занесены в Красную книгу. Общая площадь территории составляет 28 тысяч гектаров. Это место привлекает туристов красотой флоры и фауны. Поэтому не забудьте сделать снимки на память.

Кстати, в этом году Тузловские лиманы снова посетили фламинго розовокрылые.

Село Вилково

Местные жители называют его "украинской Венецией". Домики здесь располагаются буквально на воде. А еще у каждого хозяина есть собственная лодка. Их используют как транспортное средство.

Кстати, об этом селе и его жителях даже сняли одноименный документальный фильм. Советуем посмотреть перед путешествием.

Также посетите Дунайский биосферный заповедник. Это место имеет высшую степень защиты от воздействия человека. Поэтому часть территории закрыта для посещения. Однако туристам позволено исследовать нулевой километр. Чаще всего здесь гнездятся перелетные птицы. Их здесь насчитывается более 300 видов.

Куяльницкий лиман

Курорт с лечебными йодированными грязями и естественными косметическими процедурами из глины. Вода водоема розовая из-за высокого содержания микроэлементов. А еще здесь невероятные закаты. Поэтому локацию точно нужно внести в список туристических достопримечательностей.

Расстояние от центра Одессы небольшое – всего 13 километров. Поэтому сюда можно добраться даже на велосипеде.

Важный момент: обязательно возьмите с собой пресную воду.

Дворец-усадьба Курисов

Это имение находится в селе Петровка (Курисово). Раньше оно принадлежало одному подполковнику. После его смерти здание превратилось в сельскохозяйственную школу. В 1990 году произошел пожар, поэтому от поместья остались только развалины.

Сегодня замок стоит на территории Петровского государственного аграрного техникума. Достопримечательность до сих пор отражает величие XIX века.

Катакомбы

Сложная система запутанных лабиринтов и тоннелей, протяженностью более 2,5 тысяч километров. Раньше здесь добывали строительный камень и ракушняк. К слову, под землей даже сконструировали хранилище на случай атомной войны.

Чтобы попасть в катакомбы, необходимо заранее записаться на экскурсию.

Хутор Мариновка

Здесь можно ощутить традиции черноморского казачества. А еще познакомиться с украинской культурой. Во время прогулки в селе угощают хлебом и салом.

Также можно посетить мастер-класс по плетению лозой. А для фотосессии надеть традиционную одежду.

Долина роз

Живописное хозяйство было основано в 1995 году. Здесь произрастает более 500 сортов бутонов. Это настоящий цветочный рай для туристов. Лучшее время для поездки с начала весны до поздней осени.

Также на территории долины разводят и продают барбарисы, самшиту, черемуху, сахарный персик, миндаль и многое другое. Обязательно примите участие в обзорной экскурсии. На ней угощают вареньем, лекарственными настойками и ликером.

Устричная ферма

Располагается на берегу самого чистого водоема в Украине — Тилигульского лимана. Ее открыл предприниматель Андрей Пигулевский в 2014 году. Он хотел возродить культуру потребления этих морских моллюсков в нашей стране. И ему несомненно это удалось.

Чтобы узнать особенности выращивания устриц, можно заказать обзорный поход вместе с дегустацией.

Усадьба человека-волка

Здесь вырос и проживал самый известный пациент австрийского психолога Зигмунда Фрейда Сергей Панкеев. Затем он переехал в Вену, а его дом ограбили. В советское время в нем организовали сельсовет. Сегодня от сооружения остались только развалины. Однако локация до сих пор привлекает внимание путешественников. Она отлично подойдет для уникальных тематических фотографий.

Активный отдых на природе или путешествие по невероятным достопримечательностям — выбирать вам. Но помните, что в городе и области часто раздаются воздушные тревоги. Поэтому будьте осторожны.

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