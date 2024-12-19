Планируем зимний отдых: где тепло, пока у нас лежит снег

Мороз до -15°C, все одеты как "капуста", ледяные руки и красные щечки — так можно описать приход самого ярого времени года. И кто бы что ни говорил, в этом есть своя атмосфера. Но сегодня мы пойдем против системы и расскажем, где искать солнце в холодный период. Так что куда поехать, чтобы согреться – читайте ниже.

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Индонезия

Располагается на островах Юго-Восточной Азии. Средняя температура воздуха зимой колеблется от 28°C до 31°C.

Из интересного: 88% населения исповедует ислам, а денежная единица – рупия.

За чистым песком и спокойным океаном направляйтесь в Нуса-Дуа — туристический район Бали. Чаще сюда приезжают семьи с детьми и молодежь. На Nusa Dua Beach можно заняться дайвингом, прокатиться на водных мотоциклах и отправиться на морскую прогулку.

Также советуем поехать в Puja Mandala. Здесь можно увидеть, как 5 основных религий сосуществуют на территории одного комплекса. Здесь размещаются индуистский и буддистский храмы, католическая и протестантская церкви и большая мечеть.

Тем, кто любит экстремальные виды спорта, рекомендуем отправиться в Куту. В XX веке здесь находилась рыбацкая деревня, ныне – популярный курорт. Чаще здесь можно встретить ценителей серфинга.

Обязательно посетите Waterbom Park. Аттракция славится уникальными горками-трубами – их здесь 17. А еще парк развлечений окружен тропической зеленью.

Доминиканская Республика

Страна карибского бассейна, занимающая две трети острова Гаити. Здесь построили первый в Западном полушарии университет, дорогу и крепость. Средняя температура воздуха в зимние месяцы колеблется от 28°C до 29°C.

Советуем поехать в Санто-Доминго. Поселок заложили в 1496 году. Его основателем считают Бартоломеа Колумба — брата известного мореплавателя и первооткрывателя Америки. Здесь осмотрите крепость Осама, возведенную еще в 1507-м. Она признана ЮНЕСКО как старейшее военное сооружение европейского происхождения в Америке. Также посетите Алькасар-де-Колон. Строительство дворца проводилось под патронатом Диего Колонна — сына Христофора.

На пляжный отдых поезжайте к полуострову Самана. Playa Bonita простирается на 13 км. Восточная часть территории прекрасно подойдет для поклонников серфинга, ведь здесь часто бывают высокие волны. На диком Playa Colorado можно понаблюдать за черепахами, а на Playa Rincón позагорать в окружении кокосовых пальм и горных склонов.

Филиппины

Островная страна в Юго-Восточной Азии, где 50% территории покрыты лесами. Здесь преобладает тропический морской климат. Средняя температура воздуха с декабря по февраль колеблется от 27°C до 30°C.

Из интересного: официальные языки – тагальский и английский.

Любителям дайвинга рекомендуем выбрать Себу. Также здесь можно освоить вейкбординг и вейксерфинг, а также поплавать с китовыми акулами. Известные пляжи находятся на разных очагах: Malapascua, Puo и бюджетный Bantayan.

В городе советуем сходить к могиле португальского мореплавателя Фернана Магеллана и церкви Святого Августина. В святыне хранится икона, которую исследователь подарил королю Хуани.

White Beach – самая известная береговая линия Боракая. Она славится белым песком, лагуной с прозрачной водой и развитой инфраструктурой. На Bulabog Beach распространен кайтинг и виндсерфинг. А рассмотреть живописные кораллы и увидеть рыбок можно на Tambisaan Beach. Кстати, отсюда стартуют дайвинг-туры.

Бразилия

Самое большое государство Южной и Латинской Америки. Ее побережье омывает Атлантический океан. Средняя температура воздуха зимой колеблется от 28°C до 32°C.

На отдых рекомендуем поехать в Рио-де-Жанейро. Copacabana Beach – визитная карточка города. Пляж славится необычной формой в виде полумесяца, белым песком и бурной ночной жизнью. Здесь можно не только позагорать и покупаться, но и послушать уличных музыкантов и насладиться атмосферой бразильского карнавала.

В Сальвадоре поезжайте в Porto da Barra Beach. Здесь можно заняться дайвингом. А еще неподалеку находится São Marcelo Fort — историческое сооружение, которое защищало населенный пункт от набегов пиратов и ирландских захватчиков. Сегодня здесь можно посетить музей.

Шри-Ланка

Страна в северной части Индийского океана. Средняя температура воздуха с декабря по февраль колеблется от 27°C до 31°C.

Интересный факт: название государства с древнего языка переводится как "благословенная земля".

Если хотите уединения, поезжайте в Tangalle Beach. Здесь всегда мало туристов, а зимой самые спокойные волны. Hikkaduwa Beach может похвастаться коралловыми рифами. Здесь идеально заниматься серфингом и снорклингом. А еще здесь проводят экскурсии по лодкам со стеклянным дном.

Обязательно поезжайте в Сигирию — древнюю каменную крепость и дворец. Здания построили на гранитной 183-метровой скале. Здесь находятся одни из первых в мире фонтанов. Путешественники смогут осмотреть фрески с изображением обнаженных женщин.

Также посетите Национальный парк Яла. Здесь обитают леопарды, слоны, олени, буйволы и крокодилы.

Пора готовиться к летнему путешествию в зимний сезон!

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