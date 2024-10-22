Отдых на райских островах осенью и зимой: где остановиться

Напряженный рабочий год подходит к концу, а вы так и не успели отдохнуть? Настало время остановиться и восстановить силы. Позаботиться о себе и своем здоровье. Сегодня рассказываем об уникальных локациях, где можно расслабиться, оставить все заботы позади и насладиться спокойной атмосферой. Куда отправиться в холодное время года — читайте ниже.

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Самуи

Расположен в Сиамском заливе Тихого океана, в Таиланде. Остров славится коралловыми рифами и кокосовыми пальмами. Средняя температура воздуха с сентября по февраль колеблется от 28°C до 31°C. Также сюда курсируют самолеты из Бангкока, Сингапура, Пхукета и других городов.

За живописными бухтами направляйтесь в Chaweng. Здесь размещаются отели, развлекательные заведения, клубы и рестораны. А еще здесь преобладает пологий вход в воду, что отлично подойдет для семей с детьми. Здесь туристы смогут заняться виндсерфингом и прокатиться на аквабайке.

Lamai отличается гранитными валунами. Кстати, это самое чистое побережье в регионе. Здесь находится одна из главных достопримечательностей Самуи – камни Hin Ta & Hin Yai Rocks. В переводе – "Дедушка" и "Бабушка".

Обязательно сходите в Храм Великого Будды. Здесь стоит его знаменитая статуя, возведенная в 1971 году. А еще неподалеку есть смотровая площадка.

И, конечно, съездите к водопадам Намуанг. Самый большой из них высотой более 80 метров.

Маэ

Остров находится в Индийском океане и является частью Сейшельского архипелага. Он простирается более чем на 25 километров. С начала осени до конца зимы температура воздуха колеблется от 28 до 30°C.

Интересный факт: локацию назвали в честь французского губернатора Бертрана-Франсуа Маэ де ла Бурдонне.

Пляжі Anse Royale Beach характеризуется песчаной береговой линией и частично каменистым дном. Недалеко находятся гостиницы – как дорогие, так и бюджетные. Также здесь можно заняться снорклингом. Anse Intendance – самый красивый местный пляж. Он славится кокосовыми пальмами.

На курортах предлагают широкий выбор водных развлечений. Здесь туристы найдут все необходимое: опытных инструкторов, прокат снаряжения и школы для новичков. Тем, кто предпочитает спокойный отдых, советуем отправиться на экскурсию на яхте вдоль побережья.

Также рекомендуем посетить Victoria Botanical Gardens. Здесь путешественники встретятся с большими черепахами, увидят экзотические растения, а еще прогуляются по Китайскому саду.

Кайо-Коко

Находится на северном побережье островного государства Куба. Официальный язык – испанский. Средняя температура воздуха с сентября по конец ноября колеблется от 27°C до 31°C. Зимой здесь относительно прохладно, из-за частых сильных ветров. Вода же в среднем достигает отметки +20°C. Однако туристов это не останавливает.

Кстати, когда-то на райском уголке прятались пираты. А еще до 1955 года здесь размещалось поселение рыбаков и производителей древесного угля.

Интересный факт: первый курорт Guitart Cayo Coco открыли совсем недавно – в 1988-м.

Все отели работают по системе "все включено" и имеют выходы к морю. Здесь обустроили тренажерные залы, SPA центры и площадки для детей.

Обязательно поезжайте в Playa Flamencos. Пляж простирается на 3 км. В любое время года здесь можно встретить удивительных розовых фламинго.

Бали

Размещается в Индонезии. Его считают подлинной меккой на Земле. Официальные языки – балийский и индонезийский. Весь год температура воздуха колеблется от 25°C до 32°C. Влажность высокая, особенно в сезон дождей. А океан теплый, около 28°C.

Раньше здесь находился центр великой империи Маджапахит. Ее уникальная культура сохранилась до наших дней. Здесь размещается более 1200 храмов. Самый известный из них – религиозный комплекс Пура Бесаких. Он является главным индуистским зданием.

Здесь предлагают широкий выбор апартаментов: от бюджетных гестхаусов до изысканных вилл. Во многих отелях обустроили йога-студии и бассейны.

Обязательно поезжайте в Uluwatu Beach – одно из самых красивых мест на острове. Побережье известно крутыми скалами и мощными волнами, привлекающими серферов со всего мира. Здесь туристы смогут увидеть традиционные танцы Кечак. Их выполняют группы мужчин, сидя в кругу.

Путешествуйте по новым локациям! Планируйте отдых и оставьте заботы позади!

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