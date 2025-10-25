Отличная альтернатива Парижу: туристам посоветовали город, который Дали называл 'центром мира'

Если хотите открыть Францию вне привычных маршрутов, стоит обратить внимание на Перпиньян. Это живописный город, который Сальвадор Дали называл "центром мира".

Он расположен почти на границе с Испанией, у подножия Пиренеев и всего в нескольких километрах от Средиземного моря. Почему стоит посетить Перпиньян, рассказало издание Express.

Перпиньян – это своеобразный мост между Францией и Испанией, где смешались каталонская темпераментность и французский шарм. Город насчитывает около 120 тысяч жителей и известен своей особой атмосферой: узкие средневековые улочки, затененные пальмами площади, старые дома в оттенках лимона, персика и терракоты создают неповторимую палитру цветов и настроений.

Сальвадор Дали называл железнодорожный вокзал Перпиньяна "центром мира" и признавался, что именно там пережил состояние "космогонического экстаза". Город, расположенный всего в 35 км от испанской границы, воплощает дух сюрреализма – на пересечении культур, миров и вдохновения.

Перпиньян не переполнен туристами, но предлагает немало интересного. Главная историческая достопримечательность – Дворец королей Майорки (Palais des Rois de Majorque), возведенный в XIII веке как резиденция монархов Балеарских островов. С его башен открывается лучшая панорама города.

Не менее впечатляющая кафедра Святого Жана Крестителя (Cathédrale Saint-Jean-Baptiste), которую строили в XV веке. Внутри – цветные витражи, барочный орган и тонкое сочетание готики с мавританскими элементами.

Еще одна визитная карточка – Кастийе (Le Castillet), бывшие городские ворота XIV века, ныне являющиеся символом Перпиньяна.

Обязательно стоит посетить Hotel Pams – настоящую жемчужину ар-нуво, которая когда-то была фабрикой папиросной бумаги, а ныне превращена в музей.

Также интересной будет коллекция Музея изобразительного искусства имени Ясента Риго (Musée d'Art Hyacinthe Rigaud), где собраны барочные полотна и работы местных художников.

Всего в 13 км от Перпиньяна – Средиземное море с его золотыми пляжами и курортными городками. А чуть дальше поднимаются Пиренеи – идеальное место для пеших прогулок, велопутешествий и созерцания пейзажей. Здесь можно увидеть леса, водопады и вершину Пико-де-Ането, самую высокую точку горного массива.

Перпиньян менее известен, чем Париж или Ницца, но не менее очарователен. Здесь чувствуется ритм Пиренеев, аромат моря и энергия искусства, когда-то вдохновлявшая Дали. И, возможно, именно здесь путешественник почувствует собственный "центр мира".

