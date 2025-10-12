Названо лучшее осеннее направление для туристов поколения Z

Поколение Z все активнее открывает мир, и делает это со вкусом. Молодые путешественники не ждут случая, чтобы отправиться в дорогу, а планируют свои маршруты заранее, сочетая бюджетность, аутентичность и вдохновение с экранов.

По данным Airbnb, Париж стал самым популярным осенним направлением среди туристов поколения Z в 2025 году. Детали рассказало издание Travel and Leisure.

Париж снова возглавил рейтинги благодаря своей универсальности. Город привлекает и тех, кто хочет классических впечатлений – пикника у Эйфелевой башни, прогулок по Сене или посещения Лувра, – и тех, кто ищет современный, "инстаграмный" Париж, знакомый по сериалам "Emily in Paris" или фильмам "Ratatouille" и "Мамма Миа 2".

Путешественники поколения Z выбирают Париж не только из-за его красоты, но и из-за возможности увидеть его без туристических толп. Осенний "межсезонный" период позволяет найти доступное жилье, почувствовать настоящий ритм города и насладиться атмосферой без суеты.

Исследования показывают, что поколение Z путешествует чаще и дольше, чем миллениалы, даже несмотря на более низкий средний доход. Осенью 2025 года поисковые запросы о путешествиях среди молодых туристов выросли на 26%. При этом 80% респондентов признаются, что affordability – доступность – является главным фактором выбора направления.

Поколение Z не гонится за роскошью в классическом понимании. Для них важны впечатления, самовыражение и локальный опыт: кулинарные мастер-классы, винтажные рынки, независимые галереи, slow-travel и культурная погруженность.

В топ также попали Осака (Япония), Дубай, Майами и Порту (Португалия). Эти направления идеально иллюстрируют новую тенденцию – доступная роскошь и культурное богатство.

