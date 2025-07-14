Отдых на озере Соминец всего в километре от Свитязя. Вода, смывающая тревогу и печаль

Ища отдыха на популярных локациях, туристы часто сталкиваются с невозможностью расслабиться среди толпы, напряжением от очередей, или больших цен. Возможности, которые тебе не доступны тоже раздражают и не позволяют насладиться отпуском на все 100%. Научиться подбирать локации относительно бюджета и получать удовольствие от смены темпа, природных сокровищ, включая возможность питаться домашними продуктами, неспешных дел, которые вмещаются в сутки, оставляя кучу свободного времени на мечты и размышления можно на озере Соминец, одном из самых спокойных среди Шатских озер.

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Природная красота озера Соминец

Хотя, происхождение названия озера не известно, среди местных запечатлелось мнение, что это причиной стал карликовый сом, который является самым распространенным видом рыбы в водоеме.

Рыбалка здесь отмечена такими трофеями как: щука, карась, линь, вьюн и тому подобное. Если любители улова занимают северо–восточную часть озера, то ценители пляжного отдыха юго–восточную. Именно с этой стороны песчаные пляжи, пологий заход и много места для отдыха на природе.

Имея продольную форму, длина водоема составляет 1175 м, а ширина 525 м с максимальной глубиной в 2,8 м, вода летом прекрасно прогревается до комфортной температуры купания. Благодаря минерализации вода озера остается всегда чистой. Вокруг озера большие пространства и леса, что позволяет и воздуху вокруг иметь оздоровительный эффект.

Где остановиться

Ближайшими населенными пунктами являются Гряда, Шатск и Мельники, если вы приехали за покоем и гармонией с природой выберите последний вариант, или разбейте кемпинг у самого озера. Мельники также могут предложить отличные места для остановки с возможностью искупаться в чане, занять детей на детской площадке, пожарить барбекю и комфортно отдохнуть в тишине и уюте. Расположившись в Мельниах, вы сможете отдыхать сразу на нескольких озерах, таких, как Верба, Соминец и Свитязь, но по более приятным ценам, чем в Шатске, или Свитязе.

Гряда находится на побережье Свитязя, поэтому сэкономить на жилье не получится, однако вы будете иметь две водные локации с разной атмосферой "под рукой", чтобы прислушиваться к настроению и желаниям каждый день.

В варианте с кемпингом на озере Соминец, стоит подготовиться заранее. Удобно то, что магазины, рынки и другие бытовые возможности будут всего на расстоянии километра, но для ночлега надо иметь с собой средства от комаров, фонарики, одноразовые уборные и теплые вещи, на случай холодных ночей.

Просторы Волыни прекрасно подходят для летнего отдыха, такого количества водоемов пригодных для купания и отдыха не найти. На многих можно найти туристические базы для комфортного отдыха в широком ценовом диапазоне. Выбирая локацию для летнего отдыха с возможностью уединения и наслаждения природой, рассмотрите такие варианты как: озеро Большое Згоранское, озеро в Дольске, озеро Сомин, озеро Домашнее возле Крымного и другие.

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