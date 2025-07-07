Топ-5 отелей с бассейнами по всей Украине, по версии Booking. Первые три с системой "все включено"

"Бассейн" популярный фильтр при поиске жилья для летнего отпуска. Пока море относительно опасный выбор, отели с бассейнами предлагают отличные варианты релакс отдыха, где не нужно забивать "место под солнцем", ведь вы бронируете его вместе с номером. Популярный сайт аренды жилья Booking имеет свои рекомендации лучших отелей с бассейнами в Украине. Среди более 150 вариаций мы отобрали для вас 5 победителей, среди которых и "all inclusive".

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VICTOR Hotel Resort & SPA — Трускавец

Четырехзвездочный курорт предлагает своим гостям окунуться в отдых "с головой" без дополнительных затрат. Бронирование номера позволяет пользоваться бассейном, сауной, тренажерным залом, услугами спа и оздоровительного центра. Питание и напитки уже включены, поэтому беспокоиться придется только о том, чтобы слушать свои желания и исполнять мечты. Отель работает, как современный санаторий, его расположение позволяет увидеть все центральные аттракции Трускавца. Рядом есть парк, где можно каждый день весело проводить время с семьей.

Номера в отеле изысканные и стильные, гости отмечают их чистоту и удобство. Стоимость одноместного номера от 2 400 грн в сутки, напомним — все уже включено. Двухместный можно забронировать за 2 975 грн в сутки.

Тем, кто нуждается в немедленном восстановлении будет интересно узнать, что в бронирование входит:

консультация терапевта;

биохимический анализ крови;

лазеротерапия;

магнитотерапия;

различные виды массажей;

минеральные ванны;

лазерный и восходящий душ;

жемчужные и каштановые ванны и тому подобное.

Romantik SPA Hotel — Яремче

Кажется, из номера вы будете слышать "песню" водопада Пробий, ведь до него всего 500 м. Отель премиум–класса предлагает летний отпуск в Карпатах по системе "все включено". Это возможность воспользоваться тремя бассейнами, оздоровительным центром, спа–услугами, частной пляжной зоной, трехразовым питанием в двух ресторанах и все это за разовую оплату.

Жемчужиной отеля являются соляно-магниевые бассейны и разнообразные сауны. Семьям будет приятно узнать, что Романтик, не только для пар без детей. На территории отеля есть большая детская комната с нянями, которые с удовольствием развлекут детей, пока родители на парных процедурах восстановления.

Остановившись в Romantik SPA Hotel вы получите доступ и к активному отдыху в Карпатах. Рецепция отеля может предложить разнообразные экскурсии и походы, катание на подъемниках и выезд на дегустации, чтобы вы получили максимально терапевтический эффект от отдыха.

Стоимость двухместных номеров от 8 000 грн в сутки (уикенд).

Отель "Kyiv" — Сходница

Вы можете выбрать номер, или целые апартаменты, хотя кухня во время отдыха "все включено", скорее, антураж. Ваши окна будут транслировать горы 24/7, а вы сможете наслаждаться услугами оздоровительного и спа центров, нескольких бассейнов, роскошной территорией и трехразовым питанием.

Номера современные, обставлены дополнительными релакс–зонами в виде мягких диванчиков и плоских телевизоров. Все номера оборудованы кондиционерами.

Отдыхать в отеле можно и без системы "все включено", тогда, вместо 3 600 грн за двухместный номер можно заплатить от 1 400 грн в сутки. Стоимость посещения спа-зоны 200 грн за 1 час, безлимит 500 грн с человека. Стоимость трехразового питания — 800 грн с человека.

M1 Club Hotel — Одесса

Может и не "все включено", однако, этот отель на Черном море мало кого оставляет равнодушным. Волны могут плескаться возле вашего балкона, при правильном выборе номера. Отель расположен в парковой зоне, что делает морской воздух вокруг безупречно оздоровительным. Частный пляж позволяет наслаждаться морским отдыхом вволю, без толкотни и лишних очередей. Открытый бассейн охотно заменит море во время непогоды, а спа и оздоровительный комплекс займут ваше время релаксом и восстановлением. Наслаждайтесь баром на крыше в ночное время и ресторанами днем.

Комфортабельные номера имеют современные интерьеры и все необходимое для отличного отдыха и даже работы.

Завтрак войдет в оплату номера, чтобы ваше утро было как можно комфортнее. Бронирование на июль освещает стоимость от 15 000 грн за двухместный номер с видом на бассейн и 23 000 грн за двухместный номер, с видом на море.

Курортный комплекс Bogolvar Retreat — Ужгород

Тридцать км от Ужгорода и вы в поселке Анталовцы, в окружении зеленых холмов, чистого горного воздуха и территории, которая насчитывает много развлечений и оздоровительных занятий. Все номера в отеле оснащены мини баром и созданы в гармонии с природой и заботой об устойчивом развитии. Гидромассажные ванны, сауны — спа–центр курорта предлагает воспользоваться всеми возможностями для целостного восстановления. Несколько бассейнов и джакузи под открытым небом создадут полноценный летний отдых с загаром, купанием и развлечениями на воде.

В отеле предлагается трансфер к известной аттракции "Ужгородский замок". Это возможность совместить релакс отдых с впечатлениями и активностями. Детская площадка, спортивные занятия, лесные прогулки — интересности для всей семьи. Воспользуйтесь услугой "рыбалки", чтобы поймать свою первую форель и зажарить на мангале.

Отель предлагает двухместные номера "постель+завтрак" за 3 600 грн в июле и трехместные за 4 000 грн в сутки, в тот же период.

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