Отдых на озере Молодости в Карпатах: вход свободный, развлечения платные

Идеалистическая инстаграмная картинка озера Молодости в Палянице привлекает тысячи туристов ежегодно. Длиной более 700 м, шириной около 150 м и средней глубиной в 5 м, водоем удивляет кристально чистой водой в течение всего лета. Приятным бонусом становится еще и комфортная температура в 22–23 градуса, которая не поднимается выше, даже в условиях жары. Инфраструктура вокруг воды современная и оборудована всеми необходимыми локациями от туалетов и душей до развлекательных надувных горок и ресторанов. Вход к озеру абсолютно свободный, а вот сколько стоят удобства премиум–комфорта рассказываем дальше.

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Курорт Буковель популярен не только зимой. В теплое время года на его территории можно найти оазисы для купания, загара и активного времяпрепровождения на воде. Не так давно на территории был открыт современный аквапарк "Мавка", а до этого развлекательный центр "Voda" но, если вы ценитель отдыха на природе, озеро Молодости, самый большой искусственный водоем в Карпатах: закроет все летние гештальты с повышенным комфортом и огромными возможностями развлечений. Два километра пляжной полосы размещают всех желающих, а отдельные ячейки с шезлонгами и бунгало дарят возможность повысить свой комфорт и почувствовать себя на курорте.

Девиз этой локации: комфортный отдых для всех людей, поэтому бесплатно каждый может пользоваться :

пляжами;

туалетами;

кабинками для переодевания;

лавочками для сидения;

полем для волейбола;

помощью спасателей.

Для желающих отдохнуть с комфортом :

Шезлонги от 300 грн;

Кровати (четырехместные) — от 1200 грн;

Бунгало — от 1400 грн;

матрас для шезлонга — 100 грн;

комплект шезлонг, зонт, матрас — 450 грн.

Развлечения на воде и суше :

Прокат велосипедов — 100 грн за час;

Катамаран — от 300 грн;

Гидроцикл — от 700 грн;

Сап-доска — от 250 грн.

Озеро расположено в окружении отелей и горных живописных пейзажей. Если вы бюджетный турист стоит поискать остановку подальше с возможностью доезда. Ближайшие отели к воде "Буковинский уют", Ahni Moon Resort и места для остановки в урочище Щивки.

У воды издалека виднеется колесо обозрения Буковели — это одна из самых популярных аттракций, которая позволяет любоваться невероятными видами и горизонтами Карпат. Обычный билет стоит 350 грн, для социальных категории — 250 грн. Колесо не единственный способ увидеть уникальные природные картины. Подъемники продолжают работать в течение года. Спуск на них бесплатный, а вот за подъем придется заплатить от 300 грн с человека.

Еще одной разновидностью экстремального осмотра гор и склонов является Bike Zip, канатная дорога для которого протянута над озером Молодости. Трасса в длину в 560 м. Если вы ни разу не ездили на велосипеде в воздухе и спокойно относитесь к высоте, это однозначно ваша цель на летний отдых в Буковеле. Стоимость прогулки в поднебесье на одного составит 600 грн, парой — 800 грн.

Что касается гастровпечатлений вокруг водной жемчужины курорта, их многообразие: от кафе и баров до ресторанов, суши–кафе и пиццерий. Цены, как на хорошем морском курорте, поэтому перекусы могут обойтись дороговато. Пляжное кафе "Терраса бар" предлагает туристам кофе от 60 грн, квас от 80 грн и алкогольные коктейли от 120 грн (цены указаны согласно меню на сайте заведения).

Если вы прямо сейчас отдыхаете в Буковеле или рядом, стоит посетить озеро Молодости, чтобы искупаться, загореть и насладиться отпуском вволю. Если нет, стоит планировать отпуск на август.

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