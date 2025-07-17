Курортный город в 20 минутах от Киева. Где увидеть дом графини Уваровой и остановиться в отеле с бассейном

Городок Ворзель уже 10 лет имеет официальный статус курорта местного значения. За это время успела развиться и осовремениться инфраструктура, расшириться жилой фонд и добавились много локаций для вкусной остановки. Но кое–что остается неизменным. Архитектурные и исторические сокровища, расположенные в Ворзеле охотно принимают туристов, повышая уровень осведомленности и эрудированности. В этом году городу исполнилось 125 лет, здесь найдется и что посмотреть, и где отдохнуть. Ворзель обеспечит интересные выходные под Киевом и оздоровительный загородный отдых на время отпуска.

Памятники архитектуры в Ворзеле

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Если увидите голубые колонны с надписью "Санаторий Украина" вы точно в Ворзеле. Курортно–оздоровительный комплекс сохраняет застройки советских времен, придал им нового цвета и свежего ремонта изнутри. Здания разнообразны по форме и могут напоминать лодку, или театр. Лечебные кабинеты заведения принимают детей и взрослых в течение года, а профиль настолько широк, что можно оздоровить весь организм. Санаторий считается бюджетной зоной отдыха, путевки в 2025 стоят от 850 грн в сутки. В цену уже включено 5–разовое питание, пакет анализов, консультации врачей и даже некоторые процедуры.

Жемчужиной, на красиво убранной территории Ворзеля, предстает дворец графини Уваровой. Архитектура начала XX века и башни с флюгерами не дадут пройти мимо. Графиня была знаменита своей целеустремленностью и энергией, которая позволила ей получить образование по специальности "акушер" и открыть частный родильный дом. Сегодня на территории дома графини Уваровой проводятся экскурсии, а само здание работает, как музей.

Объехав санаторий Украина, вы заметите несколько десятков небольших сооружений, которые сегодня являются собственностью Союза композиторов Украины. Так называемые дома творчества до сих пор принимают у себя международные фестивали и различные конкурсы.

Обязательной достопримечательностью для просмотра является тюльпанное дерево, которое цветет вот уже более 100 лет. Ворзель расположен среди сосновых, дубовых лесов и березовых рощ, стоит запланировать много прогулок, чтобы ознакомиться с живописными тропами и удивительной природой, дыша чистым воздухом на полные легкие.

Где остановиться в Ворзеле

Курортный городок приятно удивляет выбором отелей и туристических баз, которые предоставляют современный уровень комфорта и возможности отдыха.

Iris Hotels Resort — отель с садом приглашает пары и семьи, которые хотят почувствовать вкус загородного отдыха без городской суеты. Современные номера, детская площадка, теннисный корт и много пространства для фантазии и активного или релаксирующего отдыха.

— отель с садом приглашает пары и семьи, которые хотят почувствовать вкус загородного отдыха без городской суеты. Современные номера, детская площадка, теннисный корт и много пространства для фантазии и активного или релаксирующего отдыха. Veniki-–Club — эко коттеджи посреди зеленого ароматного леса с возможностью париться в бане, жарить барбекю и гулять ландшафтным парком.

— эко коттеджи посреди зеленого ароматного леса с возможностью париться в бане, жарить барбекю и гулять ландшафтным парком. Отель Спа — предлагает восстанавливающий отдых с возможностью искупаться в бассейне под открытым небом и под крышей, получать лечебные спа-процедуры и устраивать романтические ужины в ресторане-корабле на воде. Номера стильные и просторные, а гости отмечают высокий уровень обслуживания.

Запланируйте отдых в Ворзеле уже на эти выходные, чтобы иметь возможность отдохнуть душой и телом. Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом красивом городке Тернопольской области — Бережаны и лучших отелях с бассейнами в Украине.