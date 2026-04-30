От Латвии до побережья Балкан: как отдохнуть в Европе без толп и высоких цен

Нынешний туристический сезон в Европе сопровождается новыми вызовами: от роста стоимости авиабилетов до введения системы EES, что вызывает очереди на границах. Из-за этих факторов популярность традиционных городов, таких как Париж или Рим, постепенно снижается в пользу меньших и более уютных локаций.

Глобальные отчеты свидетельствуют о росте интереса к аутентичному опыту, где можно получить высокое качество обслуживания за умеренные деньги, пишет BBC. Вместо изнурительных поездок через весь континент, туристы предпочитают глубокое погружение в культуру отдельных регионов.

Такие страны, как Словения, Латвия, Албания и Черногория, становятся новыми фаворитами благодаря своей безопасности, доступности и отсутствию чрезмерного туризма.

Словения

Словения предлагает идеальное сочетание горных пейзажей, подобных Швейцарии, и уютных городков, напоминающих Северную Италию, но по значительно более низкой цене.

Благодаря небольшим размерам страны, туристы могут в течение одного дня успеть поплавать в озерах Бохинь или Блед, посетить виноградники и прогуляться по столице Любляне.

Стоимость ужина на двоих: €50-70 (2600-3600 грн).

Проживание (4 звезды): €120-160 (6200-8300 грн).

Эксперты отмечают, что отдых здесь на 25% дешевле, чем в Швейцарии, при этом Словения остается одной из самых безопасных стран для семейных путешествий.

Латвия

Рига – столица Латвии – становится отличной альтернативой дорогим скандинавским городам. Старый город Риги, внесенный в список ЮНЕСКО, выглядит как декорация к сказке, однако без толп, характерных для Праги или Брюгге.

Аренда жилья: в среднем €93 за ночь (4800 грн), что вдвое дешевле, чем в Дании.

Ужин на двоих в ресторане: €50-70 (2600-3600 грн).

Культурная ценность: город известен своей архитектурой в стиле артнуво и ганзейской историей.

Особым моментом для визита является праздник Лиго (Янов день) в конце июня, когда вся страна празднует летнее солнцестояние с кострами и традиционными ритуалами.

Черногория

Для тех, кто ищет морского отдыха, Черногория предлагает одни из самых чистых вод в мире, особенно в регионе Которского залива. Страна имеет развитую инфраструктуру, но сохраняет атмосферу "скрытого сокровища".

Проживание: €100-140 за отель среднего класса (5200-7200 грн).

Ужин на двоих в ресторане: €40-60 (2000-3000 грн).

Преимущества: невероятные природные гавани и исключительная кухня, которая сочетает средиземноморские и балканские традиции.

Албания

Албания остается одним из самых доступных направлений Европы, где цены на жилье стартуют от €60 за ночь (3000 грн). В отличие от соседней Хорватии, здесь есть много естественных песчаных пляжей, а также хорошо сохранившиеся римские руины.

Четырехзвездочный номер в отеле: €60-110 (3000-6000 грн).

Ужин на двоих в ресторане: €25-40 (1300-2100 грн).

Активный отдых предлагает конные маршруты вокруг Скадарского озера и походы по горам.

Отдых в Албании обходится почти вдвое дешевле, чем в Хорватии, что делает ее идеальным выбором для бюджетных путешественников, которые не готовы жертвовать качеством моря и пейзажей.

