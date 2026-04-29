Где провести летний отпуск: туристам посоветовали крошечный спокойный остров

С приближением лета все больше путешественников начинают искать идеальное место для отпуска. Однако популярные курорты часто сталкиваются с перегрузкой туристами, что затрудняет спокойный отдых.

Именно поэтому все больше внимания привлекают менее известные направления с комфортной атмосферой и красивой природой. Эксперты туристической сферы составили рейтинг самых уютных мест для лета 2026 года. Лидером списка стал небольшой греческий остров Алонисос, отмечает Daily Express.

Чем интересен Алонисос для туристов

Специалисты по путешествиям проанализировали более 160 направлений в разных странах мира, оценивая их по нескольким критериям. Во внимание принимали плотность населения, климатические условия, природные ландшафты, темп жизни, уровень безопасности, доступность и удобство путешествия.

По результатам исследования, именно Алонисос получил самые высокие оценки среди тихих летних направлений. Остров расположен в северной части архипелага Спорады в Эгейском море и известен своей уединенностью и спокойной атмосферой.

На Алониссос обычно добираются через соседний остров Скиатос, откуда курсируют скоростные паромы. Такой маршрут делает путешествие немного длиннее, однако именно это помогает острову сохранять камерный характер и избегать массового туризма.

Природа, море и медленный ритм жизни

Алониссос привлекает живописными холмами, покрытыми соснами, которые спускаются к прозрачному морю. Здешние бухты и пляжи подходят для купания, снорклинга и отдыха вдали от шумных курортов.

На острове расположен Национальный морской парк Алонисос и Северные Спорады – одна из крупнейших морских природоохранных зон Европы. Это популярное место среди дайверов, ведь под водой можно увидеть рифы, пещеры и богатую морскую жизнь.

Особую ценность территории придает редкий средиземноморский тюлень-монах, который обитает в этих водах. Алониссос также привлекает традиционными деревнями на холмах и неспешным стилем жизни, что делает его идеальным выбором для спокойного летнего отпуска.

В рейтинг 10 самых спокойных мест для отдыха попали:

Алонисос, Греция Кефалония, Греция Пелопоннес, Греция Скопелос, Греция Лефкада, Греция Полуостров Мани, Греция Эль-Йерро, Испания Наксос, Греция Ко Яо Ной, Таиланд Паксос, Греция

