От Греции до Испании. Названы самые дешевые в Европе туристические направления all-inclusive

Типично считать, что отпуск all-inclusive может стоить немалых средств, а дешевый отдых "все включен" только в странах Азии. Однако путешествие в Европу тоже имеет шанс на звание бюджетной, а привычные страны, такие как Болгария и Турция, не вошли в список.

Как отмечает Express, неожиданно, но итальянское побережье Амальфи и греческие острова вошли в топ-10 стран с дешевым отпуском all-inclusive, ведь обычно эти места ошибочно считают самыми дорогими для отдыха. В рейтинге Which? Travel лучшим направлением отдыха в Европе признали остров Калимнос в Греции, где формат "все включено" в неделю обойдется в среднем в 1000 долларов. Это место манит туристов бухтами, сапфировым морем, скалистыми горами и обилием ресторанов.

Дешевые направления отдыха в Европе:

Калимнос, Греция. Тасос, Греция. Лефкада, Греция. Коста-Брава, Испания. Венецианская Ривьера, Италия. Побережье Амальфи, Италия. Скопелос, Греция. Коста-де-ла-Лус, Испания. Компания, Италия. Мальта.

Согласно рейтингу, страной для самых бюджетных поездок стала Греция. Испанская Коста-Брава оказалась вне тройки самых дешевых направлений со средней стоимостью недельного отдыха около 1200 долларов. Побережье известно своими широкими золотистыми пляжами, скалами и бухтами.

Последнее 10-е место в рейтинге заняла Мальта в Средиземном море. Средняя стоимость поездки составит 1250 долларов.

Напомним, пакет отдыха all-inclusive особенно выгоден для долгого отпуска, ведь в стоимость номера уже входит цена за питание и алкогольные напитки.

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