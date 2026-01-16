'Европейские Гавайи': названо самое популярное туристическое направление мира

Направление, которое еще недавно считалось "тихой альтернативой" массовым курортам, стремительно вырвалось в лидеры. Его сравнивают с Гавайями за вулканические пейзажи, черные пляжи и субтропический климат.

Речь идет об острове, сочетающем дикую природу, комфортный отдых и европейскую доступность. По итогам международного рейтинга именно Мадейра возглавила список самых популярных направлений 2026 года.

Атлантический архипелаг Мадейра официально признан самым популярным туристическим направлением мира на 2026 год. В рейтинге Tripadvisor Travellers' Choice Awards остров опередил известные локации.

Оценка основывалась на отзывах туристов, оставленных в течение 12 месяцев 2025 года. Путешественники чаще всего отмечали ландшафты, мягкий климат в течение всего года, выразительную архитектуру и многообразие активностей – от пеших маршрутов до океанских приключений.

Мадейра давно известна долинами, горными хребтами и знаменитыми левадами – сетями пешеходных троп вдоль древних водных каналов. Остров сочетает километры золотых и черных вулканических пляжей, отвесные скалы и пышную зелень, создавая уникальный ландшафт, который привлекает как любителей природы, так и искателей приключений.

Вдоль побережья туристы могут наблюдать за китами и дельфинами, загорать на пляжах Кальеты и Машику или посетить знаменитую Praia do Porto do Seixal – черный песчаный пляж с бирюзовой водой, зелеными обрывами и водопадами, которые спускаются прямо к океану.

Расположенная всего в 500 км от побережья Марокко, Мадейра ближе к Африке, чем к континентальной Европе. Именно это обеспечивает стабильно теплую погоду: в среднем около +25 °C летом и +17 °C зимой, без чрезмерной жары или влажности. Росту турпотока также способствует улучшенное авиасообщение.

Остров с населением около 260 тысяч жителей считается доступным и удобным для путешествий. Кроме природы, Мадейра привлекает гурманов: здесь сочетаются свежие атлантические морепродукты, мясные блюда, тропические фрукты и локальные специалитеты, в частности знаменитая эспетада.

Культурная жизнь острова не менее насыщенная. Карнавал в феврале, Атлантический фестиваль в начале лета и Фестиваль мадерийского вина в сентябре ежегодно собирают тысячи гостей со всего мира.

Мадейра окончательно закрепила за собой имидж "европейских Гавайев" – направления, сочетающего экзотику, комфорт и настоящее ощущение открытия.

