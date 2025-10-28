Один из самых недооцененных в Европе: чем поражает остров Херм

Представьте себе курортный остров настолько спокойный, что там не разрешено передвигаться не только на автомобилях, а даже на велосипедах. У морского побережья здесь можно гулять только пешком и наслаждаться отдыхом, а также местными флорой и фауной.

Именно таким является британский остров Херм – небольшой клочок суши, который относится к Нормандским островам и находится ближе к западному побережью Франции, чем к Соединенному королевству. Площадь острова составляет всего около 2 квадратных километров и, как пишет издание Express, каждый его дюйм "пропитан историей и тайнами".

На острове Херм живет всего 60 человек. Они могут передвигаться по нему на квадроциклах или мини-тракторах, а другие транспортные средства здесь под запретом. Островитяне считают, что шум моторов и велосипедных звонков нарушит атмосферу спокойствия, которую они стремятся сохранить.

Добираться до Херма нужно на пароме от Пула или Портсмута или плыть туда на катере. Однако те, кто совершит это путешествие, будут вознаграждены удивительно разнообразным ландшафтом. Северная часть острова может похвастаться прекрасными пляжами и большим травянистым лугом, где когда-то ходили шерстистые мамонты. Это место также служило местом высадки контрабандистов, которые продавали свой товар, и местом казни пиратов.

На восточном побережье находят главные пляжи Херма – с мягким белым песком и кристально чистой голубой водой. Летом здесь работают пляжные кафе, где подают закуски, сэндвичи и мороженое местного производства. А южное побережье может похвастаться высокими скалами, извилистыми дорожками, многочисленными цветами, и белыми волнами, бьющимися о берег. Коттеджи и бревенчатые домики расположены в поселке Манор на вершине холма. Здесь можно арендовать домик. Или же поселиться в кемпинге Seagull.

Развлечений на Херме немного. Большинство из них сосредоточено на западной стороне острова. Именно здесь расположена таверна The Mermaid, где подают золотистый местный эль, а также сувенирная лавка. В местном отеле White House нет телефонов и телевизоров в номерах. Это способствует сохранению спокойной атмосферы, царящей на острове, и помогает гостям отвлечься от суеты жизни.

Несмотря на небольшие размеры и трудности с доступом, Херм был заселен с давних времен. Люди селились здесь еще с неолита. Об этом свидетельствует погребальная камера на северной стороне острова. В VI веке сюда прибыли христианские миссионеры, а еще через 300 лет – нормандские монахи. Они оставались там несколько десятилетий, обрабатывая землю и проповедуя немногочисленным местным жителям. В 16-18 веках на Херме находились охотничьи угодья аристократов из Гернси. На острове водились фазаны, куропатки, лебеди и кролики. А потом его земли отдали под сельское хозяйство.

Херм является заповедником для дельфинов, атлантических ипаток и тюленей. Ипатки обустроили на тихом острове самую южную в Европе колонию. Полюбоваться ими можно, если взять в аренду лодку. Вообще морская прогулка – лучший способ осмотреть весь остров. Те, кто побывал на Херме, хвалят его пляжи, атмосферу и погоду, называя его "недооцененным" и "настоящей жемчужиной". Он станет идеальным выбором для тех, кто ищет уединения, спокойствия и общения с природой.

