Куда поехать в 2026 году: 10 незабываемых мест

Аналитики говорят, что 2026 год станет годом медленных и содержательных путешествий. Туристы будут искать не только красивые пейзажи, но и более глубокие впечатления, аутентичность и гармонию с природой.

Видео дня

Именно поэтому большой интерес вызвало исследование от Expedia, которое назвало самые трендовые направления для путешествий в 2026 году. Эксперты проанализировали реальные поисковые запросы, чтобы определить, какие локации мира быстрее всего набирают популярность среди путешественников. Детали рассказало издание Timeout.

Big Sky, США

На первом месте – Big Sky в штате Монтана, США. Расположенный среди величественных Скалистых гор, этот курорт – настоящий рай для лыжников: более 250 трасс и 1300 метров вертикального перепада.

В летний сезон здесь можно заниматься маунтенбайкингом, хайкингом, зиплайнингом или просто наслаждаться горными пейзажами.

Окинава, Япония

Хотя Япония славится неоновыми огнями Токио и древней атмосферой Киото, Окинава открывает совсем другую сторону страны. Это островной рай с белыми пляжами, кристально чистыми водами и джунглями Ириомоте, где живет редкий дикий кот. Идеальное место для тех, кто мечтает о тишине, природе и тропическом тепле.

Сардиния, Италия

Сардиния постепенно выходит из тени Сицилии и Амальфи. Здесь голубые лагуны, древние достопримечательности, очаровательные рыбацкие поселки и одна из лучших кухонь Италии.

Кроме пляжного отдыха, обязательно стоит увидеть нураги Барумини – каменные башни бронзового века, и совершить треккинг через ущелье Горропу.

Фукуок, Вьетнам

Тропический остров Фукуок – новый фаворит путешественников в Юго-Восточной Азии. Туристов привлекают пальмовые пляжи, коралловые рифы и спокойная атмосфера. Кроме купания, здесь можно попробовать вьетнамскую кухню, побывать на рыбных рынках и исследовать национальный парк.

Савойя, Франция

В самом сердце Французских Альп расположена Савойя – синоним зимней роскоши. Горнолыжные трассы, уютные шале, горячие источники и изысканная кухня делают этот регион идеальным для тех, кто хочет совместить активный отдых с комфортом.

В топ также попали:

Форт Уолтон-Бич, США – курорт на побережье Мексиканского залива во Флориде;

Юклуэлет, Канада – живописный городок на западном побережье острова Ванкувер;

Котсволдс, Великобритания – воплощение романтической Англии: каменные коттеджи, зеленые холмы, розовые сады и старинные пабы;

Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика – цветной город с барочными церквями, художественными галереями и теплым климатом;

Хобарт, Австралия – столица Тасмании сочетает дикую природу и современное искусство.

OBOZ.UA также рассказывал, почему стоит выбрать для осеннего путешествия город Страсбург.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.