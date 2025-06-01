Новые локации для летнего отдыха, у воды, в Украине. Отсутствие толпы, умеренные цены и красивые пейзажи

Летний отдых может быть "по карману", если немного отъехать от раскрученных популярных курортов. Однако, речь не идет об отсутствии комфорта или цивилизации. Мы нашли локации у рек, которые подарят хороший, уютный отдых с купанием и загаром, лишат вас толпы и сэкономят деньги.

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Отдых в Касперовцах

Касперовцы – живописный поселок Тернопольской области, недалеко от известных Залещиков. Туристические базы поселка имеют разный уровень комфорта и цен. От палаточных городков, до деревянных коттеджей, здесь уютно, как большим семьям, так и романтическим парам. Поселок раскинулся на пути двух рек, Серет и Тупа, к Днестру. Поэтому живописных берегов хватает. Отдых на Касперовском водохранилище не ограничен загаром и купанием. Рыбалка, прогулки на лодках и катамаранах – это особый вид терапии в Касперовцах. Барбекю, гамаки, активные игры на свежем воздухе и щебетание птиц с утра – наполнит вас новыми силами и энергией.

Где остановиться в Касперовке:

Дом Рыбака , база отдыха "Росинка". Осенью турбаза наполняется рыбаками со всей Украины, которые приезжают с целью победить в рыболовных соревнованиях. Летом, это зона семейного отдыха, где каждый находит занятие по возрасту. Домики и коттеджи комфортные и чистые, оснащены мини кухнями и необходимыми бытовыми вещами. Большая зеленая территория имеет локации с мангалами и столиками.

Осенью турбаза наполняется рыбаками со всей Украины, которые приезжают с целью победить в рыболовных соревнованиях. Летом, это зона семейного отдыха, где каждый находит занятие по возрасту. Домики и коттеджи комфортные и чистые, оснащены мини кухнями и необходимыми бытовыми вещами. Большая зеленая территория имеет локации с мангалами и столиками. Aquamarine . Локация для курортного отдыха с водными горками, бассейном и дополнительными развлечениями. На территории есть кафе с мороженым и напитками, игровые площадки и пейзажные террасы.

. Локация для курортного отдыха с водными горками, бассейном и дополнительными развлечениями. На территории есть кафе с мороженым и напитками, игровые площадки и пейзажные террасы. Grand Canyon. База отдыха, которая предлагает сразу три бассейна, мини зоопарк, аквапарк, лежаки, рыбалка, мангалы и беседки – за оплату номера. Номера комфортабельные, имеют разные габариты, как для семей, так и для романтических пар. Стоимость от 600 грн с человека. Оплата номера действует, как входной билет, но после окончания аренды (12.00), вы сможете находиться на территории базы до 18.00.

Возле Касперовцев также много палаточных городков, с разным уровнем комфорта.

Отдых в Рудковцах

Отдых на Днестре второй по популярности, после карпатских озер. Широкие чистые воды Днестра дарят замечательный летний оздоровительный релакс. Найти комфортабельное жилье можно, как в самих Рудковцах, если вы имеете свой транспорт, так и неподалеку в ЧП "Затышок", что позволит иметь пляжи в пешей доступности. Последняя локация имеет предложения с бассейнами, апартаментами, коттеджами и гостевыми номерами.

Где остановиться в Рудковцах:

База отдыха "Красота Днестра". Большая комфортабельная территория с детскими площадками, вкусными кафе, спортивными площадками, сауной, бильярдной и понтонным пирсом. Двухместный номер "Эконом" можно арендовать за 300–400 грн/сутки. Турбаза расположена у самой воды, среди живописной природы.

Большая комфортабельная территория с детскими площадками, вкусными кафе, спортивными площадками, сауной, бильярдной и понтонным пирсом. Двухместный номер "Эконом" можно арендовать за 300–400 грн/сутки. Турбаза расположена у самой воды, среди живописной природы. " Отдых Днестр". Эта база имеет на своей территории бассейн, уютные беседки с качелями на берегу Днестра и летнюю кухню, для удобства отдыхающих.

Эта база имеет на своей территории бассейн, уютные беседки с качелями на берегу Днестра и летнюю кухню, для удобства отдыхающих. Родительский дом "Жемчужина Днестра". Комфортабельный обустроенный пляж, который прекрасно подходит для отдыха с маленькими детьми. Туристическая база предлагает номера и отдельные домики у воды, беседки для шашлычного отдыха, домашнюю кухню с заказом в номер и детскую комнату для развлечений и развития малышей.

Отдых в Хринниках

Отдых на реке Стырь, в поселке Хринники, набрал популярность во времена пандемии, когда хотелось спрятаться от всего мира и дышать свежим и чистым воздухом. Сегодня Хринники – это терапевтическая локация для отдыха в течение года, как на выходные, так и на несколько недель. Здесь можно раскошелиться на домики от 2 500 грн в сутки, а можно рассмотреть более скромные варианты от 600 грн, которые подарят отдых на том же озере, с теми же видами и возможностями дополнительных развлечений, за отдельную плату.

Где остановиться в Хренниках :

Туристическая база "Жемчужина". У самого берега, среди чистого леса, стоит замечательный гостевой дом с номерами, террасой, зоной развлечений для детей и оздоровительным чаном и сауной для всей семьи. Здесь есть чем заняться, как на суше, так и на воде. Места для рыбалки, загара, барбекю оснащены современными, удобными принадлежностями.

У самого берега, среди чистого леса, стоит замечательный гостевой дом с номерами, террасой, зоной развлечений для детей и оздоровительным чаном и сауной для всей семьи. Здесь есть чем заняться, как на суше, так и на воде. Места для рыбалки, загара, барбекю оснащены современными, удобными принадлежностями. Туристическая база "Маяк". Популярная комфортабельная локация для летнего отдыха у воды. Песчаный пляж, отдельные номера и коттеджи, уютные кафе и зоны для активных игр и развлечений.

Популярная комфортабельная локация для летнего отдыха у воды. Песчаный пляж, отдельные номера и коттеджи, уютные кафе и зоны для активных игр и развлечений. "Серебряное Плесо". Аренда комфортабельных апартаментов для уютного отдыха на природе у воды с загаром и купанием. Среди развлечений лодки, катамараны, рыбалка, детская площадка, зоны барбекю.

Желаем насладиться летним отдыхом без тревог. Читайте также: сколько стоит отдохнуть у бассейна в Конча-Заспе и, что посмотреть в Умани уже в эти выходные.