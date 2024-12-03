Нотр-Дам де Пари восстановили после ужасного пожара: как выглядит изнутри Собор Парижской Богоматери и что изменилось. Фотосравнение

В знаменитом Соборе Парижской Богоматери – Нотр-Дам де Пари, в котором в 2019 году разгорелся ужасный пожар, завершились восстановительные работы. 7 декабря одна из самых главных достопримечательностей Парижа откроет свои двери для посетителей, которые смогут снова насладиться ее красотой и величием.

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Как сообщает BBC, президент Франции Эммануэль Макрон уже посетил собор вместе со своей супругой – Брижит – поэтому общественность имеет возможность увидеть фото постройки изнутри. Политик поблагодарил всех людей, причастных к восстановлению "души страны".

"Здесь, на этом месте, вы совершили алхимию, чтобы превратить обгоревший уголь в искусство", – сказал государственный деятель.

На восстановление Нотр-Дама де Пари, которое продолжалось пять лет, из бюджета страны было выделено 700 миллионов евро и задействовано около 250 строительных компаний.

Процесс воссоздания был сложным и длительным, ведь сокрушительный пожар изуродовал или частично разрушил большое количество старинных деталей. Например, крупнейший во Франции орган, который находится в Соборе Парижской Богоматери, состоит из восьми тысяч труб, каждая из которых восстанавливалась в специальной мастерской за пределами сооружения.

Определенные изменения претерпел и узнаваемый Обет Людовика XIII. Статуя была полностью очищена от копоти. Однако на руке самой большой скульптуры все же оставили немного свинцового налета, поскольку он имеет "символическую ценность".

Интересно, что большинство деталей внутри Нотр-Дама де Пари заметно изменились после восстановления, ведь стали гораздо светлее. Дело в том, что специалисты убрали не только копоть от пожара, но и большое количество налета и грязи, что собрались на поверхности с момента последней реставрации, которая произошла в 1850-х.

Напомним, 15 апреля 2019 года в знаменитом соборе Нотр-Дам де Пари разгорелся ужасный пожар, который связывают с ремонтными работами. Полностью потушить огонь удалось только через 12 часов неустанной работы специалистов. Последствия возгорания были колоссальными, поскольку тогда обрушились шпиль, часы и крыша сооружения.

Процесс тушения пожара длился очень долго, ведь огонь нельзя было заливать большим количеством воды. Дело в том, что собор построен из камня, который мог бы разрушиться от резкого перепада температур.

Сокрушительный огонь повредил основную часть здания и большинство находившихся внутри реликвий. К счастью, пожарным и священникам удалось спасти некоторые ценные вещи. Среди них: терновый венец Спасителя, фрагмент Креста Господня и гвоздь, которым прибили Иисуса к кресту и витражи XII и XIII веков.

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