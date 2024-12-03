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Нотр-Дам де Пари восстановили после ужасного пожара: как выглядит изнутри Собор Парижской Богоматери и что изменилось. Фотосравнение

Анастасия Какун
Путешествия
3 минуты
1,5 т.
Нотр-Дам де Пари восстановили после ужасного пожара: как выглядит изнутри Собор Парижской Богоматери и что изменилось. Фотосравнение

В знаменитом Соборе Парижской Богоматери – Нотр-Дам де Пари, в котором в 2019 году разгорелся ужасный пожар, завершились восстановительные работы. 7 декабря одна из самых главных достопримечательностей Парижа откроет свои двери для посетителей, которые смогут снова насладиться ее красотой и величием.

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Как сообщает BBC, президент Франции Эммануэль Макрон уже посетил собор вместе со своей супругой – Брижит – поэтому общественность имеет возможность увидеть фото постройки изнутри. Политик поблагодарил всех людей, причастных к восстановлению "души страны".

"Здесь, на этом месте, вы совершили алхимию, чтобы превратить обгоревший уголь в искусство", – сказал государственный деятель.

Нотр-Дам де Пари восстановили после ужасного пожара: как выглядит изнутри Собор Парижской Богоматери и что изменилось. Фотосравнение

На восстановление Нотр-Дама де Пари, которое продолжалось пять лет, из бюджета страны было выделено 700 миллионов евро и задействовано около 250 строительных компаний.

Нотр-Дам де Пари восстановили после ужасного пожара: как выглядит изнутри Собор Парижской Богоматери и что изменилось. Фотосравнение

Процесс воссоздания был сложным и длительным, ведь сокрушительный пожар изуродовал или частично разрушил большое количество старинных деталей. Например, крупнейший во Франции орган, который находится в Соборе Парижской Богоматери, состоит из восьми тысяч труб, каждая из которых восстанавливалась в специальной мастерской за пределами сооружения.

Нотр-Дам де Пари восстановили после ужасного пожара: как выглядит изнутри Собор Парижской Богоматери и что изменилось. Фотосравнение

Определенные изменения претерпел и узнаваемый Обет Людовика XIII. Статуя была полностью очищена от копоти. Однако на руке самой большой скульптуры все же оставили немного свинцового налета, поскольку он имеет "символическую ценность".

Нотр-Дам де Пари восстановили после ужасного пожара: как выглядит изнутри Собор Парижской Богоматери и что изменилось. Фотосравнение

Интересно, что большинство деталей внутри Нотр-Дама де Пари заметно изменились после восстановления, ведь стали гораздо светлее. Дело в том, что специалисты убрали не только копоть от пожара, но и большое количество налета и грязи, что собрались на поверхности с момента последней реставрации, которая произошла в 1850-х.

Нотр-Дам де Пари восстановили после ужасного пожара: как выглядит изнутри Собор Парижской Богоматери и что изменилось. Фотосравнение

Напомним, 15 апреля 2019 года в знаменитом соборе Нотр-Дам де Пари разгорелся ужасный пожар, который связывают с ремонтными работами. Полностью потушить огонь удалось только через 12 часов неустанной работы специалистов. Последствия возгорания были колоссальными, поскольку тогда обрушились шпиль, часы и крыша сооружения.

Процесс тушения пожара длился очень долго, ведь огонь нельзя было заливать большим количеством воды. Дело в том, что собор построен из камня, который мог бы разрушиться от резкого перепада температур.

Нотр-Дам де Пари восстановили после ужасного пожара: как выглядит изнутри Собор Парижской Богоматери и что изменилось. Фотосравнение

Сокрушительный огонь повредил основную часть здания и большинство находившихся внутри реликвий. К счастью, пожарным и священникам удалось спасти некоторые ценные вещи. Среди них: терновый венец Спасителя, фрагмент Креста Господня и гвоздь, которым прибили Иисуса к кресту и витражи XII и XIII веков.

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