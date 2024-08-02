Двуспальные кровати, 4K-телевизоры и кресла нового поколения: как выглядит бизнес-класс Qatar Airways изнутри. Впечатляющие фото

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways представила свой обновленный бизнес-класс, который позволит состоятельным пассажирам сделать дальнемагистральные путешествия максимально комфортными. Путешественников ждут двуспальные кровати, 4K-телевизоры и кресла нового поколения.

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Авиакомпания позаботилась обо всех возможных деталях, которые могут повлиять на полет. О нововведениях можно прочитать на сайте. Следует объяснить, что обновленный бизнес-класс доступен не на всех маршрутах.

Пассажирам пообещали элегантный дизайн и больше пространства. Атмосферу спокойствия гарантирует лучшее освещение, которое будет способствовать расслаблению и приспосабливаться к часовому поясу.

На бортах самолетов A380, A350, B787 и некоторых B777 доступно интернет-соединение. Пассажиры смогут работать и смотреть фильм одновременно благодаря новейшим сенсорным панелям с двухэкранным интерфейсом.

Двуспальные кровати сделают сон еще более комфортным, а удобные кресла нового поколения сохранят мышцы от оцепенения. Появится также функция "Застелите мне кровать". Компания обещает "тысячи" возможных вариантов развлечений на борту, включая просмотр 4K-телевизоров.

Не обошли вниманием и гигиеническую составляющую полета. Пассажирам предоставят выбор средств по уходу за лицом и телом от Diptyque, а также духи в дорожном размере.

Вдобавок клиентам компании выдадут "ультракомфортную" одежду для сна и тапочки, в которых можно передвигаться по салону, например, чтобы поесть. Кстати, в просторных обеденных зонах будут подавать блюда "мирового класса".

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