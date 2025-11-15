Невероятные виды из окна: какой отель в Карпатах выбрать для зимнего отдыха

Вид из окна в отеле – важный пункт бронирования жилья в горах или на море. Туристы хотят начинать каждое утро своего отпуска с терапевтической картины перед глазами и романтического настроения от увиденного. Номера с живописной панорамой стоят дороже, но за такой приятный бонус не жалко и переплатить. Мы подобрали отели, которые закроют гештальт и превратят в реальность фантазию об идеальном месте, для отдыха в Карпатах.

Шпицы Hotel & SPA, Яблуница

В этом спа–комплексе сочетаются современные дизайны, комфорт, дополнительные релакс–услуги и невероятная природная панорама, которой можно наслаждаться, не только из окна своего люкса. Крытый бассейн имеет окна от пола до потолка, обеспечивая отдыхающих дополнительной терапией и наслаждением. Теплые джакузи под открытым небом и деревянные террасы открывают вид на Говерлу, и Петрос. Это место–силы, вдохновения и мечт, которые сбываются. На территории есть детская комната и зоны для занятия йогой, из дополнительных развлечений можно заказать катание на квадроциклах, или различные виды массажа. Отель предлагает бронирование номеров с завтраками и свободным пользованием СПА. В перечне номеров есть двухуровневые апартаменты, люксы с беседкой и делюксы. Цена за двухместное размещение стартует от 9 000 грн, люксы с панорамным видом в среднем стоят 16 000 грн в сутки. Цена будет колебаться в зависимости от периода бронирования.

Карпатские Полонины, Орив

Расположение комплекса на высоте около 1 000 м над уровнем моря, дает его номерам преимущество в дальности панорам. Отель разработан в виде отдельных деревянных коттеджей, которые дарят уют, уединение и много пространства для размещения. Изюминкой комплекса является конюшня, где гости могут получить терапевтический эффект от общения с грациозными животными и испытать себя в роли всадника, прогулявшись по карпатским полонинам в рамках конной экскурсии. Домики сделаны и обустроены с акцентом на экологичность и колорит Карпатского региона, каждый имеет дополнительную панорамную террасу и территорию вокруг. Гости могут попариться в сауне, чане и попробовать традиционные блюда Западной Украины от заботливых хозяев. Зимой есть возможность кататься на лыжах, сноубордах не тратя время на дорогу до раскрученных курортов и деньги на ски–пассы. Стоимость двухместного номера от 2 500 грн. Снять целый дом на 4–5 человек можно за 6 500 грн в сутки.

Radisson Blu Resort, Буковель

Совместить лыжи и виды из окна — дабл бонус в мире зимнего отдыха. Буковель дарит такую возможность, с помощью размещения в своем премиум–отеле Radisson Blu Resort. Расположившись сразу у трассы № 7, отель имеет много пространства вокруг и снежный пейзаж из окон в невероятной близости. Это один из отелей, где можно сочетать зимний и летний отдых, ведь на территории есть детская аквазона и спа для взрослых. Пользуясь услугами велнес-спа вы улучшите здоровье всего тела, по индивидуальной программе. На территории также расположен панорамный ресторан, в котором будет начинаться ваше утро с вкусными завтраками. Средняя стоимость за двухместный номер составляет 7 000 грн в сутки.

Vershina, Яремче

Привлекательность апарт–отелей в их уюте, уединении, капсульном отдыхе и аутентичной атмосфере. Панорамные окна в пол номеров отеля "Вершина" делают отдых совершенным в любое–какое время года. А близость горнолыжной трассы позволяет достичь "дзен" зимой. Для релакса в холодное время на территории есть баня и карпатский чан, а ресторан предлагает вкусные гуцульские блюда. Крытый бассейн расслабляет мышцы после активного времяпрепровождения на лыжах. Терраса отеля оснащена зоной барбекю, что позволяет делать гриль обеды и ужины. Несколько спален с двуспальными кроватями и дополнительные места для ночлега способны разместить в доме до 6–8 человек. Отдельная комната для отдыха создает уют для дружеской компании и новых знакомств. Стоимость размещения в доме от 16 500 грн в сутки.

