Невероятная природа и мало людей: туристам посоветовали лучшее село Италии

Сицилийский городок Милителло-Валь-ди-Катания, где живет чуть более 6,6 тысячи человек, в 2025 году признали лучшим селом Италии. Он получил титул Borgo dei Borghi ("село сел") благодаря сочетанию красоты, истории, архитектуры и кулинарных традиций.

Туристов привлекают барочные улицы, памятники под охраной ЮНЕСКО, спокойная атмосфера без толп и близость к другим известным местам Сицилии. Именно поэтому Милителло все чаще называют идеальным вариантом для тех, кто хочет увидеть аутентичную Италию.

Милителло-Валь-ди-Катания расположен на юго-востоке Сицилии. Это небольшой город с медово-золотыми палаццо, церквями, колокольнями, коваными балконами с цветами и зелеными холмами вокруг.

История этого места тянется еще с античности. Считается, что название происходит от выражения militum tellus – "земля воинов", что может указывать на римское военное присутствие в прошлом. После разрушительного землетрясения 1693 года, которое уничтожило многие города Сицилии, Милителло отстроили в барочном стиле. Именно эта масштабная реконструкция впоследствии и принесла городу признание ЮНЕСКО в 2002 году.

Одним из важнейших мест считается Santa Maria la Vetere – церковь в археологическом парке, которую называют старейшим сооружением города. Хотя после землетрясения ее перестроили, сам объект происходит еще с норманнского периода и стоит на месте еще более древнего поселения. Особое внимание здесь привлекает скальная погребальная часовня с нишами для захоронений, обозначенными вырезанными крестами.

В центре города доминирует храм Chiesa Madre San Nicolò – Santissimo Salvatore. Во время прогулки по городу можно увидеть внутренние дворики, площади, фонтаны, монастыри, колокольни и даже остатки норманнской башни. Стоит посетить Sanctuary di Santa Maria La Stella, а для тех, кого интересует средневековая история, – обратить внимание на остатки замка Barresi-Branciforte.

Особенно ярким Милителло бывает в августе, когда город охватывает многодневный праздник La Festa del Santissimo Salvatore. В это время здесь проходят процессии, музыкальные события, торжества и фейерверки.

Еще одно преимущество Милителло – его расположение. Отсюда удобно отправляться в однодневные поездки в Ното, Модику или Ортиджи. Рядом также есть природные водопады Cascate dell'Oxena. А тем, кто хочет чего-то необычного, советуют маршрут Treno della Ceramica – старинную железнодорожную линию между Катанией и Кальтаджироне, на которой Милителло лежит посреди пути.

Отдельной частью привлекательности города является его кухня. Здесь все максимально локальное – от маленьких кафешек до домашних ресторанов во двориках и даже жилых домах. Среди типичных сицилийских вкусов – brioche col tuppo и миндальная гранита, а также местные cassatelline della zia monaca – пирожные с миндалем, джемом, шоколадом, ликером, гвоздикой и корицей. Также советуют попробовать mostarda из опунции, соленую scacciata с овощами, сыром, анчоусами или колбасой, а еще десерты или напитки с красным апельсином sanguinelli.

Для ночлега в Милителло чаще всего выбирают небольшие bed and breakfast, где все тоже строится вокруг местного опыта – со свежими фруктами, домашней выпечкой, сладкой рикоттой и эспрессо на завтрак. Те, кто хочет больше уединения и видов, могут остановиться немного за городом – например, в отреставрированном историческом поместье Castello Camemi среди оливковых рощ и холмов Val di Noto.

