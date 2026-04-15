Дешевая альтернатива Амальфи: куда поехать вместо Италии

Путешествие к побережью Амальфи в Италии считается мечтой многих туристов, однако такой отпуск часто оказывается слишком дорогим. Высокие цены на жилье, питание и развлечения заставляют искать более доступные варианты.

Видео дня

В Европе появляется все больше альтернатив, которые не уступают по красоте, но значительно выгоднее по цене. Одним из таких направлений эксперты называют болгарский город Созополь. Он сочетает живописные пейзажи, историческую атмосферу и доступный отдых, что делает его привлекательным для туристов.

Доступный отдых без потери качества

Эксперты туристического рынка отмечают рост популярности Болгарии среди путешественников, в частности британцев. Несмотря на переход страны на евро, цены здесь остаются значительно ниже, чем в популярных туристических направлениях Европы. Например, стоимость напитков и блюд в местных заведениях значительно доступнее, чем в Италии, Испании или Греции.

При этом туристам не приходится жертвовать качеством отдыха. Болгарские курорты предлагают похожие пейзажи, чистые пляжи и комфортную инфраструктуру. Именно поэтому Созополь все чаще рассматривают как полноценную альтернативу итальянскому побережью.

Атмосфера, похожая на итальянскую Ривьеру

Созополь считается одним из старейших городов на побережье Болгарии. Его старый город отличается узкими улочками, брусчаткой и традиционными деревянными домами с видом на море. Такая атмосфера напоминает известные итальянские курорты, в частности Позитано или Чинкве-Терре.

При этом город остается менее переполненным туристами, что позволяет насладиться отдыхом в более спокойной обстановке. Это делает его особенно привлекательным для тех, кто хочет избежать толп.

Пляжи и развлечения для разного отдыха

Созополь предлагает несколько популярных пляжей, среди которых Каваци и Хармани. Здесь есть как семейные зоны для спокойного отдыха, так и пляжные бары для активного досуга. Туристы могут выбрать формат отдыха в соответствии с собственными предпочтениями – от релакса до ночной жизни.

Посетители отмечают чистоту побережья, удобный вход в воду и развитую инфраструктуру. По их словам, это одни из лучших пляжей в регионе, которые подходят даже для отдыха с детьми.

История и культурные локации

Кроме пляжей, город имеет немало культурных достопримечательностей. Туристы могут посетить старинные церкви, археологический музей или отправиться в замок Равадиново. Также рядом расположен аквапарк, что делает направление интересным для семейного отдыха.

Путешественники отмечают, что даже небольшие музеи впечатляют экспозициями и историческими находками. Это позволяет совместить пляжный отдых с познавательными экскурсиями.

Почему стоит выбрать именно Созополь

Сочетание доступных цен, красивых пейзажей и богатой истории делает этот город одним из самых интересных направлений в Европе. Он предлагает атмосферу популярных курортов без лишних затрат и толп.

Именно поэтому Созополь все чаще попадает в списки лучших бюджетных альтернатив известным туристическим локациям, в том числе побережью Амальфи.

OBOZ.UA писал о туристическом маршруте на Майорке для инстаграмных фотосессий.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.