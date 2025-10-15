Доступная альтернатива Парижу: куда поехать осенью во Франции

Когда мы представляем Францию, в первую очередь приходит на ум Париж – город света, любви и искусства. В голове звучит аккордеон из фильма "Амели", а перед глазами – бульвары Монмартра, Эйфелева башня и витрины кафе.

Но Париж остается одним из самых дорогих городов Европы: по данным Numbeo, проживание здесь на 20% дороже, чем в среднем по стране, а ежегодно сюда приезжают более 30 миллионов туристов. Если вы ищете место с тем же шармом, архитектурной изысканностью, великолепной кухней, но без толп и высоких цен, эксперты советуют обратить взгляд на Страсбург – жемчужину Эльзаса.

Расположенный в нескольких километрах от немецкой границы, Страсбург – город, соединяющий две культуры. Он одновременно является столицей региона Эльзас и одним из главных политических центров Европы, ведь здесь расположены Европарламент и Совет Европы.

Но не только политика делает Страсбург особенным. Его исторический центр – Grande Île (Большой остров) – внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь возвышается Страсбургский собор – вторая по посещаемости святыня Франции после парижской Нотр-Дам. Построен собор был еще в 1220 году из розового песчаника с Вогезьких гор.

Как и Париж, Страсбург имеет свою структуру кварталов – каждый со своим характером и ритмом.

Кафедральный район – это пешеходные улочки, где магазины чередуются с кофейнями и винными барами.

Petite France (Малая Франция) – самая романтичная часть города: узкие улицы, деревянные фахверковые дома, каналы и старые мельницы. Когда-то это был район рыбаков и кожевников, а теперь – любимое место туристов и художников.

Neustadt, или "Новый город", построенный во времена прусской эпохи, поражает архитектурной монументальностью и сегодня тоже имеет статус объекта ЮНЕСКО.

Европейский квартал – символ примирения Франции и Германии, образец современной архитектуры с прозрачными зданиями и озерами.

Страсбург – настоящая находка для ценителей шопинга. Здесь есть все: от Galeries Lafayette и Printemps до дизайнерских бутиков и фермерских рынков. Особенно стоит посетить площадь Клебера и улицу Rue des Juifs, где можно найти уникальные эльзасские сувениры, украшения ручной работы и натуральную косметику.

Если Париж славится круассанами и устрицами, то Страсбург – сытными, теплыми блюдами, согревающими осенью.

Обязательно попробуйте:

choucroute – квашеная капуста с колбасками и копченым мясом,

baeckeoffe – ароматная запеканка из картофеля, мяса и вина,

flammekueche – тонкий "эльзасский пирог", похожий на пиццу со сметаной, луком и беконом.

Лучше всего все это смаковать в традиционных winstubs – небольших ресторанах с деревянными столами, где подают местное вино или пиво. Атмосфера здесь настолько домашняя, что даже туристы чувствуют себя частью местного сообщества.

Осенью город расцветает в оттенках янтаря и каштана, на каналах отражается золотая листва, а на центральных площадях начинают подготовку к знаменитой Рождественской ярмарке – одной из старейших в Европе.

Толп еще нет, погода мягкая (около +18 °С в октябре), и можно сполна насладиться городом без спешки.

