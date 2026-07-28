Недорого и всегда рады туристам: где провести незабываемый отпуск в Греции

Пока большинство туристов по-прежнему отправляются в Афины или на переполненные острова, такие как Санторини, северная часть Греции остается незаслуженно обойденной вниманием. Северо-восточный регион Македония и его главный город Салоники предлагают прекрасную альтернативу популярным туристическим маршрутам.

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Этот крупный прибрежный город с населением более 814 тысяч человек имеет богатую тысячелетнюю историю и расположен непосредственно на побережье Эгейского моря. Здесь туристов ждет сочетание архитектурного наследия разных эпох, доступных цен и живописных пляжей неподалеку, убеждает Travel off Path.

Чем интересны Салоники

В отличие от Афин, где исторический центр расположен вдали от побережья, Салоники сохранили подлинную атмосферу приморского города. Прогулка по историческому центру позволяет увидеть памятники древнегреческой, римской, византийской и османской культур.

Среди самых интересных мест:

Белая башня – османская крепость XV века, которая в свое время выполняла роль тюрьмы, а сейчас является символом города.

– османская крепость XV века, которая в свое время выполняла роль тюрьмы, а сейчас является символом города. Площадь Аристотеля – просторная пешеходная площадь у моря с элегантными аркадами, ресторанами и кафе.

– просторная пешеходная площадь у моря с элегантными аркадами, ресторанами и кафе. Арка Галерия и Ротонда – выдающиеся памятники римской эпохи. Ротонда за свою историю была мавзолеем, византийским храмом, мечетью, а сейчас функционирует как музей.

– выдающиеся памятники римской эпохи. Ротонда за свою историю была мавзолеем, византийским храмом, мечетью, а сейчас функционирует как музей. Ано Поли (Верхний город) – старинный район с узкими мощеными улочками и византийскими укреплениями, откуда открываются великолепные виды на море и город.

Аутентичная атмосфера и доступные цены

Салоники привлекают спокойным ритмом жизни и настоящим греческим колоритом. Здесь местные жители неспешно отдыхают в традиционных тавернах и кафе, создавая особую атмосферу уюта.

Город также считается одним из самых доступных направлений Средиземноморья.

Ориентировочные расходы:

Местный уличный фастфуд (гирос) – 360 грн

Полноценный обед на двоих в таверне – 1800-3150 грн

Ночь в 4-звездочном отеле – 4000-7200 грн

Место в хостеле для индивидуальных путешественников – 670-1350 грн

Безопасное направление для путешествий

Салоники входят в число самых безопасных городов Южной Европы для туристов. Общий уровень безопасности для путешественников в Греции оценивается более чем в 90 баллов из 100.

Чаще всего туристам рекомендуют лишь соблюдать обычную осторожность в людных местах и общественном транспорте из-за риска мелких карманных краж.

Также путешественникам из стран, не входящих в ЕС, следует учитывать новые правила въезда в Европейский Союз, которые предусматривают прохождение биометрической проверки при пересечении границы.

Райские пляжи Халкидики совсем рядом

Недалеко от Салоник расположен знаменитый полуостров Халкидики, который славится белоснежными пляжами, сосновыми лесами и прозрачными бирюзовыми водами Эгейского моря.

Полуострова Кассандра и Ситония прекрасно подходят для пляжного отдыха. Здесь можно остановиться в курортных городках, таких как Никити или Сарти, или совершать однодневные поездки из Салоник.

Третий полуостров, Афон, известен своей монашеской республикой и старинными византийскими монастырями. Посещение этой территории строго регламентировано: въезд разрешен только мужчинам по предварительно оформленному специальному разрешению.

OBOZ.UA публиковал советы опытного туриста по Бирмингему. Он считает, что этот город стоит поставить первым в списке для путешествий.

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