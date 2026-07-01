Куда отправятся киноманы в 2026 году: 10 популярных направлений

В 2026 году туристы будут все чаще выбирать маршруты не только по пляжам, музеям или ценам на отели, но и по любимым фильмам и сериалам. Новый прогноз экранного туризма показал, какие страны и города могут получить наибольший наплыв путешественников благодаря громким премьерам.

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Это явление часто называют set-jetting – путешествиями в места, которые стали популярными благодаря экрану. В эпоху стриминговых платформ спрогнозировать следующий туристический всплеск сложнее, ведь новые сериалы и фильмы выходят почти каждую неделю. Тем не менее Screen Tourism Forecast Index 2026 попытался определить, какие направления имеют наибольшие шансы оказаться в центре внимания киноманов.

Южная Корея

Корейская волна не теряет силы, и именно Южная Корея возглавила прогноз. По данным Screen Tourism Forecast Index, страна может пережить новый туристический всплеск благодаря второму сезону сериала "Мы все мертвы" ("All of Us Are Dead").

Первый сезон сериала занимает второе место по количеству просмотров в истории неанглоязычных проектов Netflix. Второй сезон ожидается в конце года или в начале 2027-го, поэтому фанаты уже могут планировать поездки в Сеул. В новом сезоне действие должно выйти за пределы школы и перенестись на городские улицы и университетские кампусы. Это создаст для поклонников больше узнаваемых мест и фотолокаций.

По оценке Holafly, Южная Корея является единственным направлением в индексе, где экранный туризм уже стал не разовым всплеском, а структурной частью национальной экономики. Исследование Korea Culture and Tourism Institute показало, что в странах, где корейский стриминговый сериал занимает первое место, средний прирост въездного туризма с этих рынков составляет 106,3%.

Южная Корея набрала 87,6 балла из 100.

Испания

На втором месте оказалась Испания благодаря третьему сезону "Дома дракона". "Игра престолов" уже привлекала тысячи туристов в испанские локации, поэтому есть высокие шансы, что эффект повторится.

После появления Осуни в пятом сезоне "Игры престолов" количество посетителей этого места выросло на 70% в годовом исчислении. А Сан-Хуан-де-Гастелугаче, который фанаты знают как Драконьий камень, сейчас принимает около 415 тысяч посетителей ежегодно.

Поскольку Испания и без того является очень популярным туристическим направлением, новый всплеск может быть заметен не столько в общих цифрах посещаемости, сколько в отдельных местах. Holafly прогнозирует, что особое внимание могут привлечь средневековые города в глубине страны, в частности Касерес и Оренсе.

Испания набрала 78 баллов из 100.

Ирландия

Третье место в рейтинге заняла Ирландия благодаря второму сезону "Венсдей". Сериал имеет большую аудиторию и ярко выраженную атмосферу, поэтому места, связанные со съемками, могут заинтересовать фанатов.

Ирландия хорошо вписывается в готический и немного мрачный стиль сериала. Именно поэтому ожидается, что после выхода нового сезона туристы будут чаще искать локации, связанные с проектом.

Таиланд

Таиланд попал в список благодаря фильму "Мир юрского периода: Возрождение". Эта крупная приключенческая франшиза традиционно делает ставку на зрелищные природные пейзажи, а Таиланд с его тропическими локациями хорошо подходит для такого экранного образа. Страна и без того популярна среди туристов, но громкий фильм может дополнительно усилить интерес к местам, которые появятся на экране.

Греция

Греция заняла пятое место благодаря фильму "Одиссея" Кристофера Нолана, который должен выйти в формате IMAX 17 июля. Как и ожидалось, страна оказалась в десятке благодаря тесной связи этой истории с греческой географией и мифологией.

В Holafly объясняют, что гомеровский рассказ настолько неотделим от Греции, что даже съемки в нескольких странах не разрушают эту ассоциацию. Кроме того, на интерес влияют миллионы просмотров трейлеров после их выхода.

Прогнозируется, что туристы обратят внимание как на прибрежные локации Пелопоннеса, где Нолан проводил съемки, так и на места, воссоздающие атмосферу той эпохи. Греция получила 61 балл из 100.

Сицилия

Сицилия также вошла в рейтинг благодаря "Одиссее". Остров тесно связан со средиземноморской историей, античными мотивами и пейзажами, которые хорошо вписываются в контекст мифологического путешествия.

После выхода фильма часть туристов может заинтересоваться не только Грецией, но и другими локациями, связанными с атмосферой гомеровского мира.

Глазго

Глазго оказался в десятке благодаря "Spider-Man: Brand New Day". Крупные фильмы о супергероях часто вызывают интерес к местам съемок, даже если город на экране может изображать другую локацию.

Для Глазго это может стать возможностью привлечь дополнительное внимание туристов, интересующихся кинолокациями и желающих увидеть места, где работали над новым фильмом о Человеке-пауке.

Южная Африка

Южная Африка вошла в список благодаря "Миссии невыполнимой 8". Франшиза известна масштабными сценами, экшеном и зрелищными локациями, поэтому места съемок могут заинтересовать поклонников приключенческого кино.

Иордания

Иордания попала в рейтинг благодаря второму сезону "Дюны". Пустынные ландшафты страны уже давно ассоциируются с большим кино и научной фантастикой.

Для поклонников "Дюны" такие места особенно привлекательны, ведь именно пустыня является одним из главных символов этой вселенной. Поэтому страна может вызвать дополнительный интерес после выхода нового сезона.

Топ-10 направлений, которые будут популярны среди киноманов в 2026 году

Южная Корея – "All of Us Are Dead", второй сезон. Испания – "Дом дракона", третий сезон. Ирландия – "Венздей", второй сезон. Таиланд – "Мир юрского периода: Возрождение". Греция – "Одиссея". Сицилия – "Одиссея". Глазго – "Человек-паук: Новый день". Южная Африка – "Миссия невыполнима 8". Иордания – "Дюна", второй сезон. Чехия – "Тот, кто бежит по лезвию 2099".

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