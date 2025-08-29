Недооцененные испанские города: куда поехать вместо Барселоны

Испанская Барселона является одним из самых популярных туристических направлений в мире. Ее причудливая архитектура, великолепный климат и развитая инфраструктура привлекает сотни тысяч туристов ежемесячно. Как результат – безумная перегруженность.

В то время как Испания – большая страна, и интересных для туристов городов в ней хватает. Издание Travel off Path назвало четыре, которые точно стоит посетить, если вы хотите больше узнать об Испании.

Ла-Корунья

Этим летом количество посетителей Ла-Коруньи выросло на 11%, и сейчас она занимает четвертое место в списке направлений в Испании, которые растут быстрее всего. Туристов привлекают ее живописный Старый город, древнее наследие и невероятные пляжи на берегу Атлантического океана. Главная достопримечательность города – это Башня Геркулеса, маяк I века н. э., построенный еще древними римлянами и расположенный на краю скалистого полуострова, омываемого лазурным морем. У ее подножия расположен белоснежный пляж Лапас. Центральной площадью старого города является элегантная Пласа-де-Мария-Пита, со всех сторон окруженная уютными мощеными улочками с яркими домиками. Кстати, если вам интересно, осенью в Ла-Корунье по-прежнему преимущественно солнечно, а температура воздуха составляет приятных +23°C.

Сантандер

Поскольку этот город расположен на севере Испании, туристы нередко игнорируют его. И зря. Он является настоящей жемчужиной благодаря живописному расположению на берегу залива, разнообразию пляжей и богатой культуре. Гостям Сантандера предлагают осмотреть Паласио-де-ла-Магдалена – живописный дворец, откуда открываются прекрасные виды на город, исторический маяк Эль-Фаро, расположенный на скале, и городской собор, который архитектурой напоминает крепость. Однако архитектурные памятники – не единственная причина недавнего роста туристического потока в Сантандер на 13%. Конечно, привлекает город и своими роскошными пляжами на берегу Атлантического океана.

Бильбао

И снова город на севере страны. На этот раз – это важный культурный центр и крупнейший мегаполис Страны басков. Есть много причин, по которым Бильбао смог обогнать другие испанские города и претендовать на второе место с ростом туризма на 18%. Но одной из главных является сочетание богатой старинной культуры со сверхсовременными достопримечательностями крупного промышленного центра. Жемчужиной Бильбао является Музей Гуггенхайма – музей современного искусства, сверкающий титановыми стенами на берегу реки Нервион. Возможно, вам захочется посетить церковь Сан-Антон XIV века, старейшую церковь Бильбао и главный символ города. В любом случае, скучать здесь не придется.

Овьедо

Овьедо является культурным центром Астурии – горного региона на севере Испании. Прирост туристов за последний год здесь составил потрясающие 25%. В отличие от Ла-Коруньи или Сантандера, которые также можно назвать пляжными курортами, главная прелесть Овьедо – это его древняя история. Город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и наиболее известен своими старинными памятниками, в частности, Санта-Мария-дель-Наранко — богато украшенным дворцом. В самом сердце Старого города возвышается монументальный Овьедский собор, в Священной палате которого (или Камара Санта) хранятся некоторые из важнейших христианских реликвий. Также примечательна Пласа-дель-Фонтан – оживленная площадь с рыночными лавками и кафе. И самое главное – вы нигде не попробуете такого сидра, как в этом городе. На дегустацию отправляйтесь на улицу Калле-Гаскона.

