Рай на земле: названы самые красивые острова Италии

Италия славится неповторимыми побережьями. Большинство туристов сразу вспоминает Сицилию, Сардинию или роскошный Капри. Но на самом деле береговая линия страны имеет более 350 островов, и среди них немало настоящих жемчужин, малоизвестных за пределами Италии.

Одно стоит знать точно: итальянцы обожают свои острова и активно посещают их летом, особенно в июле и августе. Если вы ищете спокойствие и уединение, планируйте путешествие на весну, осень или даже зиму, когда толп практически нет. Эксперты собрали для вас самые очаровательные и недооцененные острова Италии, которые стоит открыть для себя.

Фавиньяна (Favignana)

Всего час морем от Трапани, Сицилия – и вы на Фавиньяне, самом большом из Эгадских островов. Его береговая линия напоминает крылья бабочки: скалистые берега, живописные пляжи Кала Росса и Кала Адзурра, скрытые бухты с прозрачной бирюзовой водой.

Лучший способ исследовать – арендовать лодку, чтобы поплавать и погрузиться с маской, а на суше взять скутер. Ужинать советуют в Osteria del Sotto Sale, а остановиться можно в спокойном гестхаусе среди оливковых рощ.

Мареттимо (Marettimo)

Самый отдаленный из Эгадских островов, Мареттимо остается тихим и почти нетронутым. Сюда тоже добираются из Трапани, но туристов здесь значительно меньше: купание, снорклинг и дайвинг в заповедных водах, морские пещеры, пешеходные тропы среди душистых трав. Остановиться можно в экологичном апарт-отеле с видом на море.

Салина (Salina)

"Сонная красавица" среди семи Эолийских островов. Она знаменита вином мальвазия и каперсами. Вдоль берега расположены белые деревни, главный центр – Санта Марина, где легко арендовать лодку, здесь жизнь проста и счастлива: плавать в чистых водах, наслаждаться морской кухней, открывать панорамы. А для отдыха выберите элегантный Capofaro Resort. Добраться можно паромом из Милаццо (90 мин) или из Палермо и Неаполя.

Панареа (Panarea)

Остров без авто и с ощущением "босоножкового люкса". Панареа привлекает белыми домиками, улочками, покрытыми бугенвилиями, и атмосферой беззаботности. Здесь передвигаются пешком или на электрокарах, но лучший способ исследования – лодка. Возьмите ее в Sea Panarea, чтобы увидеть бухты, пещеры и соседние островки Базилуццо и Лиска. На закате обязательно загляните в культовый Bar del Porto, а ночная жизнь оживает на крыше отеля Hotel Raya.

Пантеллерия (Pantelleria)

Дикий вулканический остров, расположенный ближе к Тунису, чем к материковой Италии. Пантеллерия не имеет песчаных пляжей, зато привлекает термальными источниками, грязевыми купелями и природными саунами. Здесь сохранились традиционные каменные здания даммуси, которые хорошо удерживают прохладу. Настоящее чудо – Grotta del Bagno Asciutto, пещера, из которой вырывается горячий пар. Добраться можно самолетом из Палермо или Трапани (30–45 мин).

