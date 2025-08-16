Не только горнолыжные курорты: где отдохнуть летом в Альпах

Европейские горные города летом могут и не гарантировать солнечной погоды, зато предлагают впечатляющие ландшафты и приятную прохладу, что делает активный отдых особым удовольствием. Если вы ищете летние "coolcation" подальше от жары, Альпы – отличный выбор.

Пешие походы здесь всегда доступны, но каждый курорт добавляет собственный набор развлечений: йога, рафтинг, трейлранинг, скалолазание, горный велосипед, теннис, скейтбординг и другие активности. Где отдохнуть в Альпах летом, рассказало издание National Geographic.

Шамони, Франция

Если вы любите горы, вам понравится Шамони, где каждая уличная панорама завершается горным пиком, а местные жители еще активнее, чем приезжие. Главная изюминка – альпинизм благодаря самой высокой вершине Западной Европы – Монблану. Можно присоединиться к пятидневному курсу Compagnie des Guides: вы научитесь основам безопасного восхождения, проведете ночь в горном приюте и поймете, готовы ли вы к отвесным скалам. Остановитесь в центральном Langley Hotel Gustavia – удобная база после "природного" адреналина.

Сен-Антон, Австрия

Известный зимними вечеринками курорт летом превращается в центр йоги. Каждый год в сентябре здесь проходит четырехдневный фестиваль, а летом – ежедневные занятия в центре Arflow, совмещенные с прогулками по живописному маршруту Adlerweg. Курорт полностью обеспечивает себя электроэнергией из гидроресурсов. Идеальное место для отдыха – отель Arlmont с панорамным бассейном на крыше.

Бур-Сен-Морис, Франция

Река Изер обеспечивает стабильные и мощные пороги благодаря регулярным спускам воды из водохранилища. Рафтинг-компании работают на 18-километровом участке реки, а после сплава можно подняться на фуникулере на курорт Les Arcs, где доступны десятки летних развлечений – от тандемного парапланеризма до детских цирковых тренировок. Для ночлега подойдет Base Camp Lodge.

Лаакс, Швейцария

Курорт, популярный среди цюрихской молодежи, летом привлекает тремя скейтпарками, включая крытую Freestyle Academy. Здесь можно взять уроки или создать собственную доску в мастерской Enlain. Дополнительно предлагаются веломаршруты, хайкинг, скалолазание и канатные парки. Остановиться стоит в минималистичном Riders Hotel с живой музыкой в лобби-баре.

Зельден, Австрия

Известный центр даунхилла в долине Эцталь предлагает не только велотрассы. Парк Area 47 на севере долины – это водные горки, скалодром над озером и даже "водяная пушка". Для более спокойного отдыха подойдет купание в озере Пибургер-Зее или релакс в термальном комплексе Aqua Dome с горячими бассейнами на открытом воздухе. В самом Зельдене комфортный вариант проживания – Sportlers Lodge.

