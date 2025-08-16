УкраїнськаУКР
Не только горнолыжные курорты: где отдохнуть летом в Альпах

Европейские горные города летом могут и не гарантировать солнечной погоды, зато предлагают впечатляющие ландшафты и приятную прохладу, что делает активный отдых особым удовольствием. Если вы ищете летние "coolcation" подальше от жары, Альпы – отличный выбор.

Пешие походы здесь всегда доступны, но каждый курорт добавляет собственный набор развлечений: йога, рафтинг, трейлранинг, скалолазание, горный велосипед, теннис, скейтбординг и другие активности. Где отдохнуть в Альпах летом, рассказало издание National Geographic.

Шамони, Франция

Не только горнолыжные курорты: где отдохнуть летом в Альпах

Если вы любите горы, вам понравится Шамони, где каждая уличная панорама завершается горным пиком, а местные жители еще активнее, чем приезжие. Главная изюминка – альпинизм благодаря самой высокой вершине Западной Европы – Монблану. Можно присоединиться к пятидневному курсу Compagnie des Guides: вы научитесь основам безопасного восхождения, проведете ночь в горном приюте и поймете, готовы ли вы к отвесным скалам. Остановитесь в центральном Langley Hotel Gustavia – удобная база после "природного" адреналина.

Сен-Антон, Австрия

Не только горнолыжные курорты: где отдохнуть летом в Альпах

Известный зимними вечеринками курорт летом превращается в центр йоги. Каждый год в сентябре здесь проходит четырехдневный фестиваль, а летом – ежедневные занятия в центре Arflow, совмещенные с прогулками по живописному маршруту Adlerweg. Курорт полностью обеспечивает себя электроэнергией из гидроресурсов. Идеальное место для отдыха – отель Arlmont с панорамным бассейном на крыше.

Бур-Сен-Морис, Франция

Не только горнолыжные курорты: где отдохнуть летом в Альпах

Река Изер обеспечивает стабильные и мощные пороги благодаря регулярным спускам воды из водохранилища. Рафтинг-компании работают на 18-километровом участке реки, а после сплава можно подняться на фуникулере на курорт Les Arcs, где доступны десятки летних развлечений – от тандемного парапланеризма до детских цирковых тренировок. Для ночлега подойдет Base Camp Lodge.

Лаакс, Швейцария

Не только горнолыжные курорты: где отдохнуть летом в Альпах

Курорт, популярный среди цюрихской молодежи, летом привлекает тремя скейтпарками, включая крытую Freestyle Academy. Здесь можно взять уроки или создать собственную доску в мастерской Enlain. Дополнительно предлагаются веломаршруты, хайкинг, скалолазание и канатные парки. Остановиться стоит в минималистичном Riders Hotel с живой музыкой в лобби-баре.

Зельден, Австрия

Не только горнолыжные курорты: где отдохнуть летом в Альпах

Известный центр даунхилла в долине Эцталь предлагает не только велотрассы. Парк Area 47 на севере долины – это водные горки, скалодром над озером и даже "водяная пушка". Для более спокойного отдыха подойдет купание в озере Пибургер-Зее или релакс в термальном комплексе Aqua Dome с горячими бассейнами на открытом воздухе. В самом Зельдене комфортный вариант проживания – Sportlers Lodge.

