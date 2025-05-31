Не потратив ни копейки: бортпроводник рассказал, как получить место в люкс-классе самолета

Пассажиры эконом-класса в самолете имеют шанс получить место в бизнес-классе во время полета. При этом им не придется доплачивать ни копейки.

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Как это сделать, рассказал стюард Мигель Муньос. Его советы и предостережения опубликовало издание Mirror.

По словам Муньоса, время от времени бортпроводники пересаживают пассажиров из эконом-класса в бизнес-класс. При этом важную роль в том, кто получит возможность лететь с большим комфортом играет впечатление, которое произведет тот или иной пассажир на стюардов.

"Стюард Мигель Муньос раскрыл секрет, как получить вожделенное место в первом классе: просто быть "добрым и честным". Он признался, что щедрость играет большую роль в том, кого "повысят" – когда есть место впереди, он вознаграждает тех, кто сделал его работу приятной", – говорится в материале.

В то же время, по его словам, даже вежливость не спасет, если стюарды заподозрят вас в попытке обмануть экипаж. В практике Муньоса, время от времени пассажиры делали вид, что чувствуют себя плохо – в надежде получить место премиум-класса. Однако, подчеркнул он, добивались такие хитрецы противоположного эффекта.

"Иногда люди приходят ко мне и просят апельсиновый сок или перекус, потому что говорят, что у них кружится голова или низкий уровень сахара в крови. Мы автоматически думаем, что они врут, чтобы получить что-то бесплатно. И, вероятно, некоторые люди лгут. Но я всегда думаю, что если ты лжешь, карма обязательно вернется. Но если они не врут, и я им ничего не даю, это еще хуже. Я должен, на всякий случай. В самолете экипаж отвечает за помощь пассажирам, поэтому мы должны им действительно доверять", – отметил бортпроводник.

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