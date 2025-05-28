Стюардесса назвала худшую одежду для авиаперелетов: можете очень пожалеть

Шорты - удобные, легкие и идеально подходят для солнечного отдыха. Но если вы планируете надеть их в самолет, стоит задуматься дважды. Стюардесса предупреждает: такая вещь, как шорты, может стать причиной дискомфорта и даже риска для здоровья во время перелета.

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Об этом рассказала опытная стюардесса Томми Симо, ее цитирует Mirror. Она предупредила пассажиров, что короткая одежда – одна из худших и самых негигиеничных опций для путешествия по воздуху.

Стюардесса подчеркивает, что короткая одежда, в частности шорты, оставляет кожу открытой для контакта с потенциально загрязненными поверхностями – сиденьями, подлокотниками или даже ремнями безопасности.

"Надевать шорты в самолете - это все равно, что сесть кожей прямо в город микробов", – отмечает она.

По словам Томми, поверхности в салоне не всегда тщательно дезинфицируются, а сиденья, окна и даже туалет – настоящие очаги бактерий.

"Если у вас есть длинные штаны, вы хотя бы не контактируете кожей напрямую с сиденьем", – добавляет стюардесса.

Особое внимание стоит обратить и на другие привычки. Например, не прислоняться головой к окну!

"Вы не знаете, кто до вас вытер там руки или что другое. Это не так безопасно, как кажется", – предупреждает Томми.

Еще один совет – никогда не нажимать кнопку смыва в туалете голыми руками. Лучше воспользоваться салфеткой или бумажным полотенцем. Эти элементы – среди самых грязных всего самолета.

Другие члены экипажа также разделяют эту обеспокоенность. Американская стюардесса Джамила Хардвик отмечает: столы-трейсы почти не дезинфицируются, и пассажиры часто используют их не по назначению - кладут ноги, а иногда даже босые.

Исследование 2019 года показало, что именно на столике-трейсе можно найти более 11 тыс колоний микробов – значительно больше, чем на кнопке смыва или ручке туалета.

Поэтому путешественникам советуют иметь с собой антибактериальные салфетки, избегать тесного контакта с поверхностями и надевать длинную удобную одежду. И хотя шорты кажутся соблазнительной идеей для отпуска - в воздухе они могут обернуться настоящим микробным ужасом.

Напомним, что заранее продуманный список вещей и правильный выбор одежды и обуви - это ключ к комфортному путешествию. Выбирайте удобные, дышащие материалы и обувь, которая не натирает, чтобы избежать неприятностей в дороге. Не забывайте также о погодных условиях и особенностях маршрута - это поможет чувствовать себя уверенно и наслаждаться поездкой без лишнего стресса.

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