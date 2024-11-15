Не нужно платить: локации Чехии, которые можно посетить бесплатно

Кто сказал, что путешествовать за границу дорого? Если знать, куда сходить и что посмотреть, незабываемые впечатления гарантированы без заоблачных затрат. И Чешская Республика яркий тому пример. От средневековых замков и старинных улиц до живописных парков и современных артобъектов – здесь каждый найдет что-то для себя.

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Валдштейнский дворец

Располагается в историческом районе Малая Страна. Инициатором строительства стал один из главнокомандующих войсками Римской империи — Альбрехт Валленштейн. Авантюрист мечтал о роскошном доме, который бы по размаху не уступал итальянским особнякам. Его не пугали ни значительные затраты, ни длительные строительные работы.

Здесь обустроили сад, пруд и манеж. Парадные залы здания украсили фресками, лепкой, плафонами и ковровыми обоями.

С 1992 года здесь проводятся заседания Сената.

Адрес: Valdštejnské нам. 4

Стена Леннона

Находится недалеко от посольства Франции в районе Малая Страна. Аттракцию создал неизвестный художник после убийства певца в 1980-м.

Со временем арт-уголок стал настоящей галереей под открытым небом. В течение многих лет его поверхность украшали работы как любителей, так и профессиональных художников. Сегодня здесь сочетаются разнообразные стили и техники, что делает стену уникальным культурным явлением.

Адрес: Velkoprevorské нам.

Танцующий дом

Оригинальное сооружение построили архитекторы Владо Милунич и Фрэнк Гэри в 1992-1996 годах. Сейчас это семиэтажное офисное здание, на крыше которого находится смотровая площадка и французский ресторан.

Из интересного: в 1996 году здание победило в номинации "дизайн года" от американского журнала "Time".

Адрес: Ирасково нам. 1981/6

Ботанический сад Праги

Расположен в районе Троя на берегу реки Влтава. Ячейка занимает площадь более 70 гектаров. Здесь можно прогуляться по японскому саду и оранжереи, где произрастают тропические растения.

Также на территории находится виноградник Святой Клары – самый большой в Чехии.

Адрес:Тройская 800/196

Вышеградская крепость

Оборонная постройка в Вышеграде. Ее основали примерно в X веке. Сначала здесь размещалось городище Пржемыслович с монетным двором. Затем заложили королевский дворец с высокими аркадами, водопровод и школу.

В настоящее время туристы смогут осмотреть развалины ворот "Шпичка" периода 1348-1350 годов.

Есть легенда, что в городе есть пещера, где хранятся уникальные сокровища. Среди них серебряный конь князя Незамысла, золотая курица с двенадцатью яйцами.

Обратите внимание! За вход в базилику придется заплатить, все остальное – бесплатно.

Адрес:V Pevnosti 159/5b

Парк Летно

Один из самых популярных в Праге. Располагается на одноименном холме. Отсюда можно полюбоваться окрестностями.

В Средние века здесь стояли охотничьи угодья местной знати. Сегодня здесь можно осмотреть барочное здание – Хановский Павильон, старейшую в Европе карусель и огромный метроном. Последнюю конструкцию установили в 1991 году на месте снесенного памятника Сталину.

Адрес: Letná

Пражский град

Самый большой замковый комплекс в мире. За время существования он служил резиденцией чешских князей, королей и президентов. Первые укрепления на территории появились еще в IX веке.

Советуем посетить Собор Святого Вита. Его считают шедевром готической архитектуры.

Также прогуляйтесь по самой маленькой Золотой улочке, украшенной разноцветными двухэтажными домами. Когда-то здесь проживали стрелки, охранявшие крепость. Однако жилые помещения имели крохотный размер, об условиях пребывания лучше и не упоминать. Жители брали воду из фонтанов и пользовались одним туалетом.

Из любопытного. Существует легенда, что здесь когда-то жили алхимики, пытавшиеся обрести эликсир вечной жизни.

Адрес: Hradčany

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