Топ столиц Европы: путешествуем по малоизвестным местам популярных городов

Когда мы не впервые едем в Рим, Лондон или Мадрид, то часто совершаем одну и ту же ошибку. Путешествуем по уже известным маршрутам, останавливаемся возле знакомых достопримечательностей и заходим в любимые заведения. А как насчет того, чтобы выйти за пределы привычного и открыть для себя нечто совершенно новое и неожиданное? Даже в самых посещаемых городах есть локации, куда редко ступает нога туриста. О них рассказываем ниже!

Видео дня

Амстердам, Нидерланды

Находится в провинции Северная Голландия. Его постоянно сравнивают с Венецией. Все из-за большого количества каналов. Их здесь более 150, а еще здесь 1200 мостов.

Сначала рекомендуем поехать в The Zaansche Mill. Краеведческий музей был открыт в 1928-м. Здесь хранятся большие модели промышленных мельниц. Изюминка аттракции – Molenpanorama – самая большая в мире картина с изображением ветряных мельниц. Ее ширина составляет 11 метров.

Далее посетите церковь Святого Николая — главный римско-католический храм столицы. В 2021 году сюда привезли фрагмент ребра чудотворца. А еще здесь можно увидеть старинный орган Sauer 1889 года.

Также сходите к Ons' Lieve Heer op Solder – зданию XVII века. В период протестантской Реформации католики не могли открыто совершать богослужения, поэтому они обустраивали скрытые церкви в своих жилищах. Здесь путешественники смогут посмотреть одну из таких святынь.

Рим, Италия

Самая большая по территории коммуна Италии. Город был основан еще в 753 году до нашей эры.

Рекомендуем посетить музей макаронных изделий. Его посвятили истории, эволюции, производству и потреблению пасты. Здесь хранится старинное оборудование. В частности, месильная машина и сушка.

Также прогуляйтесь по сказочному кварталу Coppede. Первоначально его планировали для среднего класса, но впоследствии среди элиты выросла популярность этого места. Потому роскошные дворцы и здания выкупили состоятельные граждане.

А еще сходите к вилле Фарнезина. Она находится в районе Трастевере. Здание построили в 1506-1510 годах для известного итальянского банкира – Агостино Киджи. В настоящее время здесь находится Национальная академия наук дей-Линчей. Кстати, на стенах постройки можно увидеть фрески Рафаэля Санти.

Лондон, Великобритания

Один из самых больших городов Европы. Если верить историкам, ему больше 2 тысяч лет.

Рекомендуем начать путешествие из Западной церкви Святого Дунстана. Впервые о святыне упомянается в 1185 году. Она также уцелела после большого пожара в 1666 году. Когда-то ее получил в подарок король Генрих III от Вестминстерского аббатства. В начале XIX века религиозную ячейку снесли, чтобы увеличить улицу Fleet Street. Затем в 1831-м, по проекту архитектора Джона Шоу, приступили к новому строительству.

Также прогуляйтесь по Кенсингтонским садам. Локация размещается вблизи одноименного дворца. Здесь рекомендуем осмотреть статую Питера Пена. Ее создал драматург Джеймс Мэтью Барри в 1912-м. Кстати, именно он придумал известного персонажа.

А еще поезжайте в Dennis Severs' House. Уникальный музей воссоздает атмосферу XVIII-XIX веков. Каждая комната в доме представляет собой своеобразный "живой холст". Здесь изобразили ежедневный быт одной воображаемой семьи, проживавшей в доме с 1724-го. Место интересно тем, что посетителям предлагают почувствовать запахи, звуки и узнать детали того времени. Таким образом, создатель аттракции хотел пробудить сознание и фантазию туристов.

Лиссабон, Португалия

Самая западная столица материковой Европы. А еще — политический, экономический и культурный центр страны. Прежде чем путешествовать по историческим улочкам, советуем отведать традиционную выпечку — Паштел-де-ната. Десерт готовят из слоеного теста и заварного крема.

Далее отправляйтесь к Акведуку Свободных Вод. Инженерное сооружение начали возводить во время правление Жуана V, чтобы обеспечить население водой. Оно также устояло после обширного землетрясения в 1755 году. Кстати, обязательно загляните сюда вечером, когда аттракция мерцает в огнях прожекторов.

А еще поезжайте в Национальный музей азулежу. Его посвятили уникальной португальской плитке. Здесь туристы смогут услышать о способах производства плитки и ее истории. Также здесь хранятся керамика, фарфор и большое количество полотен.

Мадрид, Испания

Город находится в центральной части Пиренейского полуострова. Он является одним из самых солнечных в Европе. Интересный факт: археологические находки свидетельствуют о том, что первобытные люди жили здесь около 100 тысяч лет назад.

Сначала рекомендуем посетить Музей романтизма. Его открыли в 1924 году. Экспозиция особняка демонстрирует повседневную жизнь испанской аристократии и буржуазии. Здесь хранятся мебель, картины и скульптуры. А еще живописи разных художников. В частности, Леонардо Аленца и Антонио Карнисеро.

Также советуем прогуляться по самому большому общественному парку — Casa de Campo. Когда-то здесь размещалось королевское охотничье имение. А еще на его территории находится зоопарк-аквариум – Zoo Aquarium de Madrid. Здесь проживают более 6 тысяч животных: большие панды Bing Xing и Hua Zui Ba, коалы и приматы.

И, конечно, сходите в часовню Святого Антония Флоридского. Здесь путешественники смогут посмотреть фрески живописца Франсиско-Хосе де Гоя. Кстати, здесь и похоронили художника.

Ну что, готовы открыть себе новые горизонты?

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых красивых столицах Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!