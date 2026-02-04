Названы самые романтические места в мире: фавориты вас удивят

Путешествия всегда были лучшим романтическим подарком. Поэтому найти романтическое место для отдыха накануне Дня святого Валентина – это неизменно отличная идея. Но какое место действительно подарит вам нужное настроение?

Эксперты по туризму провели интересное исследование на эту тему. Как пишет издание Travel and Leisure, компания Go2Africa решила выяснить, какие именно уголки планеты заставляют сердца влюбленных биться чаще. Для этого ее специалисты проанализировали более полутора миллионов отзывов от реальных пар о более чем 200 туристических локациях по всему миру. В финальный список попали только те места, которые имели не менее сотни отзывов от пар, а победителей определяли по проценту самых высоких оценок (4 и 5 звезд).

Неожиданно первое место в рейтинге локаций для романтического отдыха заняла гора Маттерхорн и швейцарский поселок Церматт, расположенный у ее подножия. Этот величественный альпийский уголок получил восторженные отзывы аж от 98,66% опрошенных пар. Сказочная по своей красоте деревня неизменно становится идеальным фоном для романтических каникул. Здесь нет автомобилей, а следовательно и никогда не бывает пробок. Зато Церматт заполнен уютными шале и элегантными отелями. Отсюда открываются невероятные виды не только на сам пик Маттерхорн, но и в целом на 38 гор и 14 ледников Швейцарии, Италии и Франции.

Кстати, запрет на автомобили делает Церматт еще более романтичным. Ведь для путешествий по заснеженным ландшафтам остаются прогулки на конных экипажах, путешествия на поездах или трамвайчиках. Такой способ передвижения позволяет сполна насладиться местными пейзажами и уделить все внимание любимому человеку.

Выделите день и посетите Кляйн-Маттерхорна (Малый Маттерхорн). Канатная дорога Matterhorn Glacier Ride поднимет вас к самому высокому в мире ледниковому дворцу. Внутри влюбленных ждут искусно вырезанные ледяные скульптуры, мерцающие туннели и даже ледовая горка.

Хотя заснеженный Маттерхорн – это классическое зимнее направление, на самом деле этот регион прекрасно подходит для отдыха вдвоем в течение всего года. Весной, летом и осенью здесь можно наслаждаться велосипедными прогулками, живописными походами, люксовым шопингом и мишленовскими ресторанами. А в межсезонье, когда толпы туристов редеют, пребывание здесь становится еще более интимным.

Второе место в исследовании занял сюрреалистичный солончак Уюни в Боливии. В пятерку лидеров также вошли гавань Сиднея в Австралии, живописные водопады Тамарин (Les 7 Cascades) на Маврикии и Великая китайская стена. Еще одни водопады Игуасу в Бразилии едва опередили Гранд-Каньон (единственный представитель США в топ-10), за которыми следуют Артурс-Сит в Эдинбурге, величественный водопад Виктория в Зимбабве и Большая мечеть шейха Заида в ОАЭ.

