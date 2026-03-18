Не Париж и Венеция: назван самый романтичный город Европы

Когда речь идет о романтических путешествиях, большинство сразу вспоминает Париж или Венецию. Именно эти города годами считались символами любви, красивых признаний и незабываемых прогулок вдвоем. Но, как оказалось, на этот раз первенство досталось совсем другому направлению.

Новое исследование показало, что самым романтичным городом Европы сейчас считают Мадрид. Испанская столица смогла обойти даже самые известные "города влюбленных" благодаря своей атмосфере, пейзажам и большому количеству мест для особого отдыха. Детали рассказало издание Mirror.

Город привлекает уютными ресторанами, стильными барами на крышах, небольшими бутик-отелями и ярким городским характером. Здесь сочетаются исторические достопримечательности, энергичные фламенко-выступления и живописные места для прогулок, которые легко могут превратить обычную поездку в романтическое приключение.

Одним из самых привлекательных вариантов для пар считается прогулка по парку Эль-Ретиро, где можно арендовать лодку и покататься по озеру. Не менее атмосферными являются парк Эль-Капричо и сады Сабатини возле Королевского дворца, которые особенно хорошо смотрятся в вечернем свете. Именно такие места создают в Мадриде ощущение покоя и близости даже посреди большого города.

Отдельную славу испанская столица получила благодаря своим закатам. Среди лучших локаций для вечернего свидания называют террасу Azotea del Círculo, откуда открывается панорама города, а также парк Cerro del Tío Pío, который идеально подходит для неспешной прогулки в конце дня. Одним из самых известных мест для созерцания заката считается и храм Дебод – древний египетский храм, который в лучах вечернего солнца приобретает особенно магический вид.

Для тех, кто хочет добавить путешествию еще больше впечатлений, в Мадриде есть немало романтических занятий. Пары могут посетить арабские бани Hammam Al Ándalus, насладиться живым фламенко в Corral de la Morería, выпить вина с тапас на рынке Mercado de San Miguel или проехаться по канатной дороге Teleférico de Madrid, любуясь городом сверху.

Впрочем, привлекательность Мадрида заключается не только в отдельных локациях. Даже обычная прогулка по его улицам может оставить сильное впечатление. Уютные кафе, тапас-бары, колоритные кварталы, уличное искусство и величественная архитектура создают здесь особую атмосферу. Туристы с удовольствием гуляют по площади Пласа-Майор, району Пласа-де-ла-Вилья, площади Пуэрта-дель-Соль, посещают Королевский дворец и музей Прадо, совмещая культурный отдых с романтическим настроением.

Такой статус Мадрид получил по результатам исследования, проведенного авиакомпанией Icelandair. В нем сравнивали разные европейские города по нескольким показателям, среди которых были атмосфера, ночная жизнь, уровень счастья, инклюзивность, романтические оценки путешественников и даже условия для наблюдения за закатом. В итоге именно Мадрид оказался на первом месте.

Исследование также показало, что для многих людей путешествия остаются не только способом отдохнуть, но и шансом найти любовь. Часть опрошенных призналась, что считает путешествия лучшим способом познакомиться с партнером. Другие же рассказали, что влюблялись именно во время перелетов, рабочих поездок, волонтерства или соло-путешествий.

