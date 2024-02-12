Названы лучшие пляжи мира 2024 года: рейтинг возглавил 'рай для серферов' в Австралии

Море и песочные побережья не зависят от времени года, ведь теплые страны могут порадовать солнечным отдыхом даже зимой. В 2024 году рейтинг самых лучших пляжей мира возглавил рай для серферов в прекрасной Австралии. Это место привлекает туристов со всего мира своими кристально чистыми волнами и невероятными видами.

Издательство Lonely Planet собрало лучшие пляжи мира, на которых побывала их команда и по собственному опыту сделала выводы по поводу лучших мест. Впрочем, европейские страны также попали в этот список, поэтому отправиться на отдых можно без долгих перелетов.

1. Перевал Байрон-Бэй, Австралия

Именно это место называют "раем для серферов". На мысе Байрон, самой восточной точки Австралии, можно научиться покорять волну "с нуля" – здесь также преподают уроки начинающим.

Расположенная рядом трасса Палм-Велли идет через пальмовый тропический лес к местам для пикника и барбекю. Однако самый живописный путь – это дорога мыса Байрон протяжностью в 3,7 км, которой можно насладиться потрясающими домами пляжей Ватегос и Малый Ватегос и видами шумного моря.

Впрочем, с 2023 года законом обязуются использование поводка для доски для серфинга, поэтому следует быть осторожным.

2. Пляж Ипанема, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Известный удивительным закатом, которым местные жители часто восхищаются, пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро простирается аж на 3 км. Достопримечательностью этого места являются пронумерованные стулья спасателей, вокруг которых собираются разные группы людей по вкусам и субкультурам. Например, Posto 9 является любимым местом для молодежи, художников и хиппи, около Posto 8 собираются дети из фавел (недр), Posto 7 популярен среди серфингистов, а Posto 10 – для игр в волейбол, футбол и футволей.

3. Ао Майя, Краби, Таиланд

Ао Майя – это пляж, скрытый известняковыми скалами. Это место попало в фильм "Пляж", что привлекло невероятное внимание туристов. Но из-за обилия мусора, который они после себя оставляли, сейчас там действует немало запретов. Среди них: купание (хотя заходить в воду по колено можно), запрет ставить лодки на якорь в бухте и всего 375 посетителей в час.

4. Остров Мнемба, Занзибар, Танзания

Это пляж с белым песком и голубой водой. Он доступен только для гостей курорта andBeyond Mnemba Island, который вмещает 23 человека, поэтому это место станет частью личного прибрежного рая.

5. Саракинико, Милос Киклады, Греция

Века волновой и ветровой эрозии привели к тому, что скалы на пляже изгибаются, образуя пологие спуски и пещеры, с которых можно прыгать. Саракинико не является обычным песочным пляжем. У него нет песка вообще.

Это место является излюбленным пляжем среди греков. Однако из-за толпы туристов его лучше посещать в сентябре-октябре или рано утром.

6. Пляж Честерман, Тофино, остров Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.

Честермен является одним из любимых мест для серферов. Впрочем, пляж также отлично подходит для катания на байдарках, гребли на доске стоя и спокойного отдыха. Здесь можно понаблюдать за китами, заниматься йогой на свежем воздухе или гулять по песчаной косе во время отлива. Тем не менее температура воды кому-то может показаться холодной – не превышает 13,8°C.

7. Кабо Сан-Хуан де Гия, Национальный природный парк Тайрона, Колумбия

Этот пляж расположен в парке Тайрона, где можно даже арендовать гамак, палатку или один из немногих домиков вокруг пляжа, чтобы проснуться с невероятным видом. Впрочем, их арендуют, придерживаясь очереди, поэтому стоит приехать раньше, особенно в декабре и январе.

8. Ансе Сурс д'Аржан, Остров Ла-Диг, Сейшельские острова

Этот пляж часто входит в списки лучших в мире из-за белого песка, кокосовых пальм и бирюзовой воды. Попасть сюда – это приключение, в которое входит паром, поездка на велосипеде или пешком в Льюнион Эстейт, бывшую ванильную и кокосовую плантацию, где взимается небольшая плата за доступ к пляжу, и 700-метровое путешествие вниз по дороге, чтобы увидеть рай на Земле.

9. Плая Баландра, Ла-Пас, Мексика

Бухта с неглубокими голубыми водами идеально подходит для детей. Помимо купания она также ориентирована на активный отдых, где можно взять напрокат каяки и доски для гребли стоя. Его особенностью является максимально разрешенное количество людей в день – 450 (с двумя временными промежутками с 8:00 до полудня и с 13:00 до 17:00), поэтому он никогда не кажется слишком людным, но все же лучше прийти туда раньше, чтобы точно попасть.

10. Пунта Палома, Тарифа, Кадис, Испания

На этом пляже можно найти натуральные грязевые ванны, если идти по западному краю. Любители неактивного отдыха смогут насладиться красотой дельфинов, китов и даже морских черепах, принимая солнечные ванны.

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