Самые красивые пляжи Африки: где отдохнуть в конце зимы

Зимой перспектива отдохнуть на европейских курортах равна нулю. В эту пору здесь можно лишь бродить по узким улочкам, пить ароматный кофе или согревающий глинтвейн и любоваться морскими пейзажами. Но что делать, если хочется понежиться на солнышке и получить шоколадный загар? Конечно, направляться к самому жаркому континенту – Африке! Рассказываем, куда именно.

Анс Солей, Маэ, Сейшелы

Это малолюдный райский уголок понравится всем, кто хочет уединиться и забыть о городском шуме. Сюда едут ради красивых пейзажей и эффектных фото. Поплавать здесь и не надейтесь, потому что вода редко бывает спокойной. А вот для серферов и снорклеров это безупречное место.

Сам пляж расположен в небольшой бухте, поэтому он совсем крохотный. Его длина достигает около 200 метров, а ширина – 20.

Инфраструктура возле Анс Солей не очень развита, но здесь есть все необходимое для хорошего отпуска: ресторан, магазин и кафе. Но учтите, центров проката снаряжения здесь нет. Поэтому нужно все брать с собой. Это касается также зонтов и полотенец.

Paradise Beach, Джеффрис-Бей, ЮАР

Этот пляж понравится любителям классического отдыха. Это идеальное место, где можно просто поплавать, понежиться на солнышке и полюбоваться прекрасными видами. Здесь вас ждет полный релакс.

Пляж окутан зелеными джунглями. Поэтому на каждом шагу вас будет ждать экзотическая флора, быстро пройти мимо которой просто невозможно. Она будет манить, как магнит. Кстати, будете в ЮАР, не поленитесь съездить к мысу Доброй Надежды.

Здесь стоит сходить к главной достопримечательности – маяку. Сейчас он не работает, но для туристов вход открыт. На высоте 240 метров построена смотровая площадка, с которой открываются невероятные виды. Подняться на нее можно двумя способами: пешком или с помощью канатной дороги.

Падже, Занзибар, Танзания

Уединение и комфорт. Так можно описать это побережье. Оно очень красивое, чистое и входит в число самых лучших пляжей не только Африки, но и всего мира. Здесь гармонично сочетается классический отдых и активный досуг.

Главное – здесь никто никому не мешает. Здесь царит гармония и уют. Именно поэтому Падже выбирают туристы. Но имейте в виду, что он имеет небольшой минус, который проявляется во время отлива. Чтобы добраться до нормальной глубины, нужно долго идти.

Trou D'argent beach, Родригес, Маврикий

Представьте: голубая лагуна, окруженная скалами, шелковистый белый песок и множество редких птиц. Никто не беспокоит, не отвлекает и не мешает. И это все не сказка, а реальность. Этот пляж довольно безлюден. И встретить здесь туриста – задача со звездочкой.

Если вы ценитель полного уединения, то вам сюда. Но не бойтесь, что вас ждет отпуск в стиле Робинзона Крузо. Неподалеку от побережья располагаются гостиницы, можно снять апартаменты или поселиться в бунгало. На улочках всегда можно встретить торговцев едой и вкусно перекусить. Или забежать в местное кафе и пообедать.

Нусси-Бе, Мадагаскар

Сюда стоит лететь путешественникам, привыкшим отдыхать в местах с развитой инфраструктурой. Здесь можно хорошо и недорого провести время. На острове есть пятизвездочные отели и недорогие виллы. А сама территория набережной утопает в зелени.

Остров, где находится пляж, имеет вулканическое происхождение. Так что исследовать его будет совсем не скучно. А еще здесь среди редкой флоры и фауны находятся исторические достопримечательности. Обязательно посетите их.

Африканские пляжи – идеальное место отдыха в конце зимы. Так что если вы уже сильно соскучились по солнцу и теплу, можно полететь сюда.

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