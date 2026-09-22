Названы лучшие города мира для жизни: лидирует Европа

Европа продолжает лидировать в мировом рейтинге качества жизни, составленном Numbeo по данным середины 2026 года. В первую десятку вошли сразу восемь европейских стран, а ещё две позиции заняли Оман и Дания.

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Лидером рейтинга стали Нидерланды с показателем 205,6 балла, а Люксембург отстал всего на 0,8 балла. В то же время рейтинг оценивает не отдельные города, а страны, поэтому приведенные ниже результаты нельзя напрямую трактовать как рейтинг лучших городов мира.

Топ-10 стран по качеству жизни

Согласно данным Numbeo, первую позицию заняли Нидерланды, за ними расположился Люксембург, а третье место разделили Оман и Дания. В десятку также вошли Швейцария, Финляндия, Австрия, Исландия, Германия и Норвегия. Все страны получили высокие оценки по совокупности показателей, которые использует Numbeo для определения общих условий жизни.

Нидерланды – 205,6 балла Люксембург – 204,8 Оман – 203,9 Дания – 203,9 Швейцария – 203,2 Финляндия – 201,5 Австрия – 198,1 Исландия – 195,1 Германия – 195,0 Норвегия – 193,5

Как формировался рейтинг

Индекс Numbeo формируется не только на основе доходов населения или стоимости товаров. Авторы рейтинга учитывают покупательную способность, уровень загрязнения, соотношение стоимости жилья и доходов, общую стоимость жизни, безопасность, состояние системы здравоохранения, продолжительность поездок на работу и климат. Более высокий итоговый балл означает более благоприятные оценки по совокупности этих параметров.

Вне первой десятки также немало европейских стран продемонстрировали высокие результаты: Словения заняла 18-е место, Литва – 19-е, Чехия – 21-е, Хорватия – 22-е, Великобритания – 23-е, Франция – 24-е, а Бельгия и Ирландия – 25-е и 26-е соответственно. Португалия оказалась на 28-й позиции, а Латвия – на 30-й.

Среди стран других регионов США заняли 16-е место, Австралия – 14-е, Новая Зеландия – 15-е, Япония – 20-е, Катар – 12-е, а Канада – 27-е.

Результаты Numbeo основаны на данных опросов пользователей, которые проходят проверку на согласованность и в дальнейшем обрабатываются с помощью взвешенной модели. Поскольку информация собирается методом краудсорсинга, показатели в значительной степени отражают восприятие респондентами условий жизни, а не исключительно официальную статистику.

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