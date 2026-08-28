Названы 9 лучших пляжных городов в Испании

Испания предлагает гораздо больше пляжных направлений, чем известные курорты Средиземноморского побережья. Здесь можно найти и оживленные города с ресторанами и ночной жизнью, и тихие прибрежные поселения с бухтами и старинными улочками.

Видео дня

Эксперты по туризму из Travel + Leisure назвали девять прибрежных городов, которые стоит рассмотреть для следующего отпуска. В список вошли как популярные курорты, так и менее очевидные места, где можно совместить отдых у моря с культурными и гастрономическими впечатлениями.

Сан-Себастьян

Сан-Себастьян регулярно попадает в списки лучших пляжных городов Европы. Его главная жемчужина – пляж Ла-Конча, расположенный в живописной бухте, окруженной горами.

Однако привлекательность города не ограничивается морем. В старом центре работают многочисленные заведения с пинчос, рестораны высокой кухни и бары, а местные фестивали помогают познакомиться с баскскими традициями.

Для поездки сюда особенно хорошо подходят конец весны и начало осени. В мае-июне и сентябре здесь можно застать тёплую солнечную погоду, при этом избежав наибольшего летнего наплыва туристов.

Марбелья

Марбелья подойдет путешественникам, которые хотят совместить пляжный отдых с гламурной атмосферой. Курорт известен красивыми пляжами, ресторанами, модными заведениями и активной ночной жизнью.

В то же время у города есть и другая сторона – его старый центр с уютными улочками и традиционными испанскими ресторанами. Отдельной гастрономической достопримечательностью является район Пуэрто-Банус, где можно найти как популярные современные заведения, так и рестораны высокой кухни.

Дейя на Майорке

Небольшая Дейя на острове Майорка привлекает совершенно другой атмосферой. Поселок расположен среди живописных ландшафтов и выглядит как место, будто высеченное из камня.

В его центре расположены небольшие магазинчики и кафе, где можно приобрести местные изделия и провести время в спокойной атмосфере. А неподалеку находится бухта Кала-Дейя с прозрачной водой, подходящей для купания.

Эстепона

Тем, кто хочет меньше туристической суеты, эксперты советуют обратить внимание на Эстепону. Город называют более непринуждённой альтернативой Марбелье, хотя здесь также есть хорошие пляжи, рестораны и варианты размещения.

Особый шарм Эстепоне придают обновленная старая часть города и улицы, украшенные множеством цветов. Широкие песчаные пляжи дают больше пространства для отдыха, а местные заведения позволяют познакомиться с традиционной кухней.

Кадакес

Кадакес на побережье Коста-Брава станет отличным выбором для тех, кто ищет сочетание моря, природы и культуры. Это бывшая рыбацкая деревушка с белыми домами, мощеными улицами и скалистым побережьем.

Кадакес также тесно связан с творческим наследием Сальвадора Дали. Неподалеку, в Портлигати, можно увидеть дом художника, а для любителей природы интересным местом станет национальный парк Кап-де-Креус.

В течение дня здесь можно чередовать купание в небольших галечных бухтах с прогулками по старинным улочкам и морскими прогулками вдоль побережья.

Тарифа

Тарифа расположена на крайнем юге Испании, в районе Гибралтарского пролива. Отсюда при благоприятной погоде можно увидеть Африку, что делает это место особенно интересным с географической точки зрения.

Город отличается широкими пляжами и сильными ветрами, благодаря которым он стал одним из популярных европейских центров кайтсерфинга и виндсерфинга. Здесь царит более дикая и естественная атмосфера, чем на многих благоустроенных курортах.

Для активного отдыха особенно подходят май-июнь и сентябрь-октябрь, когда температура более комфортная, а ветровые условия благоприятствуют занятиям водными видами спорта.

Тосса-де-Мар

Тосса-де-Мар на Коста-Браве сочетает пляжный отдых со средневековой архитектурой. Над побережьем возвышаются укрепления старого города, а за их стенами скрываются узкие мощеные улочки, небольшие магазины и местные рестораны.

Помимо главного пляжа, туристы могут отправиться в уютные бухты или прогуляться по прибрежной тропе Ками-де-Ронда. Также здесь популярны каякинг, сноркелинг и морские прогулки.

В отличие от многих крупных курортов, Тосса-де-Мар в значительной степени сохранила свой аутентичный облик. Для более спокойного и недорогого путешествия эксперты рекомендуют выбрать сентябрь.

Эль-Масноу

Эль-Масноу может заинтересовать тех, кто хочет совместить поездку в Барселону с отдыхом у моря, но не стремится останавливаться в центре большого туристического города.

Одной из рекомендуемых зон является пляж Оката. Здесь можно насладиться морем и в то же время оставаться недалеко от Барселоны, что делает это направление удобным для комбинированного путешествия.

Валенсия

Валенсия подойдет туристам, которые не хотят выбирать между городскими развлечениями и морем. Пляжная зона города очень просторная: её длина достигает почти 20 километров, поэтому даже в пик сезона здесь можно найти место для отдыха.

Рядом расположены рестораны, пляжные бары и площадки для активного отдыха. При этом в черте города есть большие общественные парки, а неподалеку можно отправиться в горы.

Именно сочетание городской инфраструктуры, обширной пляжной зоны и природных локаций делает Валенсию одним из самых универсальных вариантов в этом списке.

OBOZ.UA писал, где находится один из самых красивых пляжей Италии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.