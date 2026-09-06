Названо самое счастливое место для путешествий в Европе: поражает своей яркостью

Путешествия в Италию для многих ассоциируются с умением наслаждаться жизнью, новыми вкусами, красивыми местами и неспешным отдыхом. Исследование показало, что среди европейских направлений именно Позитано способно подарить туристам больше всего положительных эмоций.

Видео дня

Красочный городок на побережье Амальфи отличается домами пастельных оттенков, пляжами и живописными пейзажами. Его также назвали самым счастливым местом для путешествий не только в Италии, но и во всей Европе, пишет Travel + Leisure.

Почему именно Позитано признали самым счастливым

Для определения самых счастливых туристических направлений исследователи проанализировали более миллиона отзывов о достопримечательностях, курортах, национальных парках, живописных локациях и других туристических объектах в 155 направлениях. Особое внимание уделялось отзывам, в которых путешественники описывали радость и счастье от пребывания в том или ином месте.

На основе соотношения таких положительных отзывов к их общему количеству каждому направлению был присвоен специальный Happy Place Score по 100-балльной шкале.

Позитано получило 69,2 балла и заняло 15-е место в мировом рейтинге. При этом среди европейских и итальянских направлений оно стало лидером. Одной из главных достопримечательностей городка является Spiaggia Grande – галечный пляж у подножия скалы, над которым возвышаются характерные разноцветные дома.

Неудивительно, что Позитано вызывает у туристов столь положительные впечатления. Городок напоминает декорации к сказке: узкие извилистые улочки спускаются к морю, а склоны усыпаны домами розовых, желтых, белых и других пастельных оттенков. Вдоль пляжей расставлены яркие зонтики, а местные рестораны и кафе дополняют атмосферу итальянского отдыха.

Что посмотреть и когда ехать

Позитано также привлекает путешественников возможностью совместить живописные прогулки с комфортным отдыхом. В городке работают роскошные отели с бассейнами, частными пляжными зонами и панорамными видами на побережье Амальфи. Среди них есть заведения, получившие международное признание и предлагающие гостям широкий выбор услуг и культурных мероприятий.

Впрочем, популярность Позитано имеет и обратную сторону. В летние месяцы город сталкивается с большим наплывом туристов, из-за чего на улицах и пляжах может быть чрезвычайно многолюдно. Поэтому тем, кто предпочитает более спокойную атмосферу, рекомендуют планировать поездку на осень: в этот период туристов становится меньше, а погода часто остаётся достаточно тёплой для прогулок и отдыха у моря.

В то же время осеннее путешествие требует определенной подготовки. Часть магазинов, ресторанов и отелей после окончания высокого сезона может закрываться, поэтому перед поездкой стоит проверить график работы нужных заведений. Несмотря на это, Позитано остается одним из самых ярких направлений Европы для тех, кто ищет живописные пейзажи, итальянскую атмосферу и отдых, способный подарить яркие эмоции.

OBOZ.UA писал, где побывать во Франции, чтобы получить незабываемые впечатления от отдыха.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.