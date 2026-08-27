Не Париж и не Ницца: куда поехать во Франции, если вы хотите незабываемого путешествия

Париж и Ницца остаются одними из самых популярных направлений во Франции, однако в стране есть немало городов, которые незаслуженно остаются вне поля зрения туристов. Один из них – Лион, который может стать отличным вариантом для многодневного путешествия.

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Трэвел-блогер Реанна, которая делится малоизвестными туристическими направлениями в TikTok, провела в Лионе четыре дня и призналась, что город покорил её. Особенно ей понравились красочные улицы, скрытые переходы, панорамные виды и множество мест, которые можно исследовать пешком. Подробности сообщает Express.

Почему Лион стоит отдельного путешествия

Лион – третий по величине город Франции и один из важнейших культурных центров страны. Его часто называют гастрономической столицей Франции, поэтому сюда стоит ехать не только ради архитектуры, но и ради местной кухни.

Старый город Лиона внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранилось большое количество зданий эпохи Ренессанса, узких мощеных улочек и внутренних двориков.

У города есть и особая страница в истории кино: именно с Лионом связаны братья Люмьер, которых считают одними из пионеров кинематографа.

Прогулка по Старому городу и тайные проходы

Одна из самых интересных особенностей Лиона – так называемые трубули. Это крытые проходы, пролегающие через дома, дворы и коридоры и позволяющие быстро переходить с одной улицы на другую. Когда-то ими активно пользовались местные жители и торговцы, а сегодня они стали одной из туристических изюминок города.

Прогулку стоит продолжить в историческом центре, где можно увидеть одну из крупнейших в Европе зон ренессансной застройки.

Где увидеть лучшую панораму

Чтобы полюбоваться одним из самых известных видов на Лион, стоит подняться на холм Фурвьер.

Туда можно добраться на фуникулере, а на вершине расположена базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер. С холма открывается широкая панорама города, крыш старых кварталов и окрестных районов. Именно это место часто рекомендуют тем, кто впервые приезжает в Лион и хочет увидеть город с высоты.

Что попробовать в гастрономической столице Франции

Еда – одна из главных причин включить Лион в маршрут по Франции.

В традиционных местных ресторанах можно попробовать мясные блюда региона и десерты с розовым пралине. Отдельного внимания заслуживают знаменитые лионские бушоны – небольшие заведения с традиционной кухней.

Еще одно популярное место – крытый гастрономический рынок Les Halles de Lyon Paul Bocuse. Здесь продают местные сыры, колбасы, мясные деликатесы, вина и другие региональные продукты.

Куда пойти, если хочется отдохнуть от города

Для более спокойной прогулки подойдет парк Тет-д'Ор. Это большое зеленое пространство с озером, ботаническим садом и зоной с животными.

Еще один интересный вариант – Музей слияния, или Musée des Confluences. Современное здание расположено рядом с местом, где сливаются две реки – Рона и Сона. Даже сама архитектура музея делает его одним из самых заметных современных сооружений города.

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