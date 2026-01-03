Назван идеальный город для отпуска в январе: перевернет ваше представление о зимних путешествиях

Январь традиционно ассоциируется с холодом, серым небом и желанием убежать хотя бы ненадолго туда, где больше света и тепла. Именно поэтому зимние путешествия в Европу все чаще становятся альтернативой далеким экзотическим направлениям.

Видео дня

Аналитики туристического рынка назвали город, который считается самой теплой европейской столицей для отдыха зимой. Детали рассказывает издание Express.

По результатам анализа температурных данных, проведенного глобальной платформой для путешествий Omio, именно Валлетта возглавила рейтинг самых теплых столиц Европы в январе. Средняя температура воздуха здесь достигает около +16 °C.

Валлетта расположена на острове Мальта, между Сицилией и североафриканским побережьем, что и обуславливает ее мягкий средиземноморский климат. Зимой здесь преобладают солнечные дни, чистое голубое небо и комфортная температура для прогулок.

Валлетта – один из самых маленьких столичных городов Европы: в пределах укрепленных стен проживает чуть более пяти тысяч жителей. В то же время город имеет исключительную историческую и культурную ценность и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на компактность, Валлетта ежегодно привлекает тысячи туристов благодаря своей барочной архитектуре медового цвета, узким улочкам и панорамным видам Средиземного моря. Особой популярностью пользуются Верхние сады Барракка, где можно насладиться тишиной и видом на Большой порт.

Среди главных туристических локаций – Валлеттская набережная, Дворец Великого магистра и лифт Барракка, который соединяет нижнюю часть города с историческим центром. Центральная Республиканская улица остается центром шопинга, гастрономии и городской жизни, тогда как Стрейт-стрит известна своей ночной атмосферой и узкими переулками.

Отдельного внимания заслуживает Собор святого Иоанна – монументальное сооружение XVI века, которое поражает не только внешним видом, но и роскошным интерьером. Те, кто хочет более глубокого погружения в прошлое, могут посетить Ласкарские военные залы, Салютную батарею и Национальный военный музей. Валлетта была стратегическим пунктом в Средиземноморье на протяжении веков, и именно это сформировало её уникальную идентичность.

Стоит учесть, что в самой столице нет пляжей. Однако компактные размеры Мальты позволяют быстро добраться до самых известных побережий – Голубой лагуны, пляжей Меллиеха, Голден-Бей, Сент-Питерс-Пул и других популярных локаций.

Путешественники, которые уже побывали в Валлетте, часто отмечают особую атмосферу города. Туристы хвалят сочетание исторических памятников, мягкого климата и живого городского ритма. Многие отмечают, что Валлетта даже лучше в реальности, чем на фото, и поражает концентрацией культурных и архитектурных объектов на небольшой территории.

OBOZ.UA предлагает узнать, где в Африке безопасно провести отпуск.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий