До +31 в январе и невероятные пляжи: названа самая безопасная страна Африки

Африка скрывает множество привлекательных направлений для зимнего отдыха под теплым солнцем. Многие путешественники традиционно выбирают Марокко или Египет. Однако существует еще один остров, который сочетает роскошные пляжи с исключительным уровнем безопасности. Маврикий, расположенный в двух тысячах километров от восточного побережья Африки, предлагает идеальные условия для отпуска в январе.

Именно в этот период температура воздуха здесь поднимается до +31°C, а океан радует кристальной водой. По результатам свежего Глобального индекса мира 2025 года остров занял 26-е место в мире и первое в Африке, пишет Express.

Маврикий демонстрирует впечатляющую стабильность: низкий уровень преступности, крепкая политическая система и положительная экономическая динамика. Эксперты отмечают, что мирная передача власти после победы оппозиции только усилила демократические традиции страны. Туристический сектор остается одним из главных двигателей роста, привлекая миллионы посетителей ежегодно.

В 2024-м остров принял почти два миллиона гостей, и тенденция к росту сохраняется. Особая гордость Маврикия — мощная коралловая система, окружающая практически весь остров. Именно благодаря ей создаются идеальные условия для снорклинга, дайвинга и других водных развлечений.

Маврикий, что посетить:

Для любителей активного отдыха на острове есть развитая сеть тропических лесов, водопадов и живописных гор.

Национальный парк "Ущелья Черной реки" предлагает более 50 км пешеходных маршрутов , включая подъем на самую высокую точку острова.

Подводный мир Маврикия поражает многообразием: коралловые сады, яркие рыбы и комфортная температура воды делают его одним из лучших мест для погружений в Индийском океане.

Маврикий продолжает доказывать, что можно сочетать тропический рай, безопасность и качественный отдых — идеальный вариант для тех, кто ищет солнечный побег от зимы без лишних рисков.

