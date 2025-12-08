Настоящая жемчужина Португалии: назван город, где до сих пор рады туристам

Какой бы прекрасной ни была Португалия, её постигла такая же трагическая участь, как и другие европейские страны: цены выходят из-под контроля, а в крупных городах, в частности в Лиссабоне и Порту, где обычно дружелюбные португальцы начали немного уставать от посетителей, образуются переполненные места.

К счастью, всегда найдется тот один нетронутый город, который еще не опустошил массовый туризм и где вы все еще можете получить отдачу от своих денег. В случае Португалии это Обидуш, отмечает Travel Off Path.

Португалия без толпы

Обидуш – волшебный городок в исторической провинции Эстремадура, малоизвестной части Португалии, известной своими многовековыми поселениями и древним наследием, которое можно назвать городом-открыткой средневековой Европы.

Он имеет один из лучше всего сохранившихся городских пейзажей на континенте, со старинными каменными, побеленными домами, выходящими на мощеные переулки, барочными церковными башнями, возвышающимися над красными черепичными крышами, и впечатляющими укреплениями, охраняющими вход в этот компактный лабиринт.

С населением всего 11 617 человек и гораздо более спокойной атмосферой, он существует в совершенно другом микрокосме, чем ныне чрезмерно коммерциализированный Лиссабон.

Обидуш изначально был кельтским поселением, прежде чем его поглотила Римская империя. Римляне создали процветающую общину у подножия выгодного склона, и в течение следующих веков, когда империи приобретали популярность и приходили в упадок, Обидуш продолжал оставаться укрепленной цитаделью, имевшей ключевое значение для правителей того времени.

Обязательно посетите замок и стены Обидуша, которые являются одними из самых впечатляющих в Португалии. Построенные маврами, захватчиками из Северной Африки, они были укреплены известняком и мрамором христианами в позднем Средневековье.

Они добавили известняковые и мраморные сооружения, в частности ныне культовую башню, возведенную в 14-м веке при короле Фердинанде I.

Сегодня вы можете прогуляться вдоль частей стены, с которых открываются прекрасные виды на город с одной стороны и на пышную сельскую местность за пределами укреплений, а в самом замке даже есть португальский гостевой дом.

Стоимость ночевки в отеле Pousada Castelo de Óbidos начинается примерно от 112 долларов США (4700 грн) за 2 взрослых.

Цены в Обидуше

Если говорить о ценах, то город все еще невероятно бюджетный для страны, которая переживает джентрификацию с такой беспрецедентной скоростью.

В таких местах, как Лиссабон и Алгарве, цифровые кочевники и экспаты виноваты в росте стоимости жизни, но в устойчивом португальском анклаве Обидуш местные цены продолжают отражать скромную заработную плату населения.

Дешевый обед в ресторане в непринужденной обстановке будет стоить вам примерно 13 евро (640 грн), и есть много недорогих заведений питания на выбор.

Чтобы насладиться более сытной едой, советуем посетить ресторан среднего класса Alcaide, популярный благодаря жареному осьминогу (в конце концов, в Португалии никогда не бывает далеко от Атлантического океана) и региональным десертам.

Если говорить о десертах, скажем так, вы на самом деле не были в Обидуше, пока не попробовали их гинжу – вишневый ликер, который подают в съедобном шоколадном стаканчике. В некоторых ресторанах они могут быть, но лучше всего их найти в известном баре Bar Ibn Errik Rex.

Обидуш – это не место, которое вы хотите просто "вычеркнуть" из своего маршрута по Португалии. Им стоит наслаждаться неторопливо, с его вневременными улицами и пышными церквями, требующими длительного восторженного обозрения, а не быстрых взглядов и спешки.

Хорошая новость заключается в том, что остановиться здесь на одну-две ночи не повредит вашему кошельку:

Ночь в Casa do Relogio, гостевом доме в самом сердце города, будет стоить вам 89 долларов за двоих взрослых (3700 грн) или 44,50 долларов с человека (1900 грн).

Casa de S. Thiago de Obidos будет стоить вам 67 долларов за ночь (2800 грн), если вы путешествуете парой.

Даже добраться до Обидуша дешево и относительно беспроблемно: из Лиссабона отправляются 3 прямых поезда, стоимость билетов в один конец составляет примерно 12 долларов (500 грн).

