Направления для незабываемого летнего отпуска в Азии: топ 5

Азия уже давно остается одним из самых популярных направлений для путешественников со всего мира. Туристов привлекают не только современные мегаполисы и древние храмы, но и живописные пляжи, теплое море и уникальная атмосфера.

Видео дня

В 2026 году особый интерес вызывают именно курортные города, где можно совместить релакс, активный отдых и знакомство с местной культурой. Туристические сервисы фиксируют стремительный рост бронирований на азиатских побережьях, особенно во Вьетнаме и Таиланде. Эксперты из Travel Off Path назвали пять лучших пляжных направлений Азии, которые стоит рассмотреть для летнего отпуска.

Дананг, Вьетнам

Дананг стал самым популярным азиатским курортом сезона благодаря сочетанию комфортного отдыха, красивых пляжей и доступных цен. Интерес туристов к этому городу вырос более чем на 70%, что стало рекордным показателем среди всех направлений.

Путешественников привлекает знаменитый пляж Ми Кхе с белоснежным песком, а также Мраморные горы и старинный город Хойан, который расположен неподалеку. Дананг также активно развивает гастрономическую культуру – здесь открывается все больше стильных кафе и ресторанов. Курорт предлагает как бюджетные отели, так и роскошные виллы с видом на океан.

Нячанг, Вьетнам

Нячанг стал одним из самых модных пляжных направлений Азии благодаря стремительному развитию туризма. Город известен своим побережьем, теплым морем и многочисленными островами, которые подходят для снорклинга и морских прогулок.

Несмотря на современные высотки и активное строительство, Нячанг сохраняет атмосферу традиционного вьетнамского курорта. Туристы отмечают доступные цены, безопасную среду и разнообразие местной кухни. Именно поэтому город все чаще выбирают для летнего отдыха у моря.

Бали, Индонезия

Бали уже много лет остается одним из символов экзотического отпуска. Несмотря на разговоры о перенаселенности и пробках, интерес к острову продолжает расти.

Туристы едут сюда не только за пляжными клубами и серфингом, но и за атмосферой тропического релакса. Особую популярность набирают менее туристические районы и традиционные деревни, где можно почувствовать настоящую культуру Индонезии. Бали предлагает сочетание джунглей, океана и комфортного сервиса, что делает его идеальным местом для летнего путешествия.

Гоа, Индия

Гоа давно ассоциируется с атмосферой беззаботного отдыха и красивыми пляжами. Курорт стал популярным не только среди туристов, но и среди цифровых кочевников, которые работают дистанционно.

Южная часть Гоа привлекает тихими пляжами и спокойной атмосферой, тогда как северная известна вечеринками, барами и активной ночной жизнью. Туристы также ценят этот регион за доступные цены, мягкий климат и яркую индийскую культуру. В последнее время интерес к Гоа заметно вырос, особенно среди любителей пляжного отдыха.

Паттайя, Таиланд

Паттайя постепенно отходит от имиджа исключительно ночного курорта и становится более семейным направлением. Власти города активно развивают туристическую инфраструктуру и делают акцент на комфортном отдыхе для разных категорий путешественников.

Курорт привлекает туристов пляжами, храмами, рынками и знаменитым деревянным сооружением Sanctuary of Truth. Кроме того, Паттайя расположена недалеко от Бангкока, поэтому сюда легко добраться. Обновленный формат курорта уже приносит результаты – интерес к нему заметно вырос среди туристов из разных стран.

OBOZ.UA писал о том, где можно провести бюджетный отпуск у моря.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.