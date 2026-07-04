На популярных курортах Румынии распродают виллы: что произошло

В румынских туристических деревнях Бран и Моечу владельцы массово выставляют на продажу виллы, дома, коттеджи и пансионы. Туристов стало меньше, а прежний формат отдыха уже не приносит ожидаемой прибыли.

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По данным местного рынка недвижимости, количество таких объявлений за год выросло на 86%, а уровень заполняемости туристических объектов в Бране упал примерно на 20%. Подробности сообщает StirileproTV.

На первый взгляд, Бран и Моечу остаются очень привлекательными местами для туристического бизнеса. Это зеленые горные районы, хорошо известные среди путешественников, в частности благодаря замку Бран, который часто связывают с легендой о Дракуле. Новые дороги, живописные холмы и поток туристов долгое время создавали впечатление, что дом для отдыха или небольшой пансион здесь почти гарантированно станет прибыльным делом.

Однако ситуация изменилась. Часть владельцев, которые раньше вкладывали деньги в туристическую недвижимость или планировали строить пансионы, теперь отказываются от таких идей. Причина проста: гостей стало меньше, конкуренция усилилась, а туристы уже не хотят платить только за комнату и возможность посидеть во дворе.

Один из местных владельцев признался румынским журналистам, что в свое время купил землю, чтобы построить пансион, но в итоге отказался от этой инвестиции. По его словам, если бы у него сейчас был готовый объект, то, скорее всего, он просто смотрел бы на пустые комнаты.

По данным Национального института статистики Румынии, в Бране и Моече насчитывается более 1700 временно незаселенных жилых объектов, которые в основном используются в качестве домов для отдыха. В то же время официально классифицированных туристических объектов в этих населенных пунктах насчитывается около 600. Местные власти отмечают, что заполняемость таких объектов за последний год заметно снизилась.

Проблема особенно остра для тех, кто строил или покупал недвижимость в кредит. По словам представителей местных властей, многие владельцы рассчитывали на стабильный туристический поток, который позволил бы покрывать платежи, кредиты и ещё получать прибыль. Но когда гостей становится меньше, содержать такой бизнес становится всё сложнее.

На одной из платформ по продаже недвижимости сейчас выставлено 62 дома, виллы, коттеджи и пансионы в этих районах. Это на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цены зависят от местоположения и состояния объекта: в Бране квадратный метр в среднем оценивается примерно в 1306 евро, а в Моече – около 1116 евро.

Еще одна причина спада – изменение ожиданий туристов. По словам местных представителей туристического сектора, люди уже не приезжают в пансион, чтобы просто долго сидеть внутри. Им нужны впечатления, активный отдых, качественный сервис, интересная территория, удобства для детей, прогулочные маршруты, гастрономические предложения или другие форматы отдыха.

Свою роль играет и инфраструктура. Местные жители жалуются на скопление людей, нехватку парковочных мест и базовых удобств. В популярном Бране, несмотря на большой туристический поток, не хватает даже общественных туалетов. Для курорта, претендующего на стабильный поток гостей, такие мелочи быстро превращаются в серьезную проблему.

Представители гостиничной индустрии Румынии также отмечают, что часть пансионатов устарела и давно не модернизировалась. Конкуренция на рынке растет, а клиенты становятся все более требовательными.

Поэтому распродажа вилл в популярных районах Румынии не означает, что эти места утратили свою туристическую привлекательность. Скорее рынок показал, что само наличие дома рядом с известным курортом уже не гарантирует прибыли.

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