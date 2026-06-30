В Карибском море продают целый остров: во сколько его оценили

Частный остров в Карибском море выставлен на продажу за 615 тысяч евро. Речь идет об острове Трежер-Кей у побережья Белиза, который стоит примерно столько же, сколько квартира в Лондоне, но предлагает собственные пляжи и возможность построить курорт или частную резиденцию.

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Остров расположен примерно в 14 километрах к востоку от города Дангрига в Белизе. Будущий владелец получит возможность развивать территорию по своему усмотрению, сообщает Daily Mail.

Что предлагается покупателю

Трежер-Кей окружен песчаными пляжами и прозрачными водами Карибского моря. Поблизости находятся места для сноркелинга и рыбалки, а достаточная глубина у побережья позволяет без проблем швартовать лодки и яхты.

Из любой точки острова можно быстро добраться до воды и любоваться закатами. Кроме того, местные воды богаты рыбой, омарами, крабами и моллюсками, что делает остров привлекательным для любителей морепродуктов.

Важно и то, что Трежер-Кей уже оборудован системами сбора дождевой воды и солнечными панелями, обеспечивающими его автономность.

Не совсем безлюдный уголок

Несмотря на ощущение уединения, остров не является полностью изолированным от цивилизации. До города Дангрига можно добраться на моторной лодке примерно за 17 минут.

В городе проживает около 10 тысяч человек. Там работают магазины, рестораны, медицинские учреждения и небольшой аэропорт. Благодаря этому владельцы острова могут быстро пополнять запасы продуктов или пользоваться необходимыми услугами.

Также неподалеку расположены другие популярные острова Белиза, которые привлекают туристов со всего мира.

Еще один остров продаётся в Хорватии

Для тех, кто ищет частный остров поближе к Европе, на рынке есть ещё одно интересное предложение. У побережья Хорватии продаётся остров Мали Космач за 700 тысяч евро.

Он расположен в Шибенском архипелаге на побережье Далмации, примерно в 250 метрах от материка и в 22 километрах от аэропорта Сплита.

Площадь острова составляет около 1,2 акра. Он покрыт средиземноморской растительностью и остается полностью незастроенным.

Несмотря на живописные пейзажи и полную приватность, в случае с хорватским островом есть важное ограничение. Местные правила не позволяют строить на нём дома, отели или какие-либо другие сооружения. Из-за этого Мали Космач подходит только для сельскохозяйственной деятельности и использования земли без капитальной застройки.

Именно поэтому карибский Трежер-Кей выглядит гораздо привлекательнее для инвесторов и тех, кто мечтает о собственном уголке рая посреди моря. За относительно небольшие деньги покупатель получает не только остров, но и возможность реализовать собственный туристический или жилой проект.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Шотландии продают целый остров с обустроенным поместьем.

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