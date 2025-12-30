На испанском острове почти нет туристов: почему его называют секретным

Испанские курорты ежегодно принимают миллионы туристов, однако среди них до сих пор остаются почти неизвестные направления. Один из таких — остров Эль Иерро, входящий в состав Канарского архипелага.

Несмотря на благоприятный климат и живописные пейзажи, он остается в стороне от популярных туристических маршрутов. Здесь нет больших толп, шумных курортов и перегруженной инфраструктуры. Именно поэтому остров все чаще называют "секретным".

Для путешественников, которые ищут спокойствие и аутентичность, это место может стать настоящим открытием, отмечает Daily Mail.

Остров Эль Иерро

Эль Иерро является самым маленьким среди Канарских островов и одновременно одним из наименее населенных — здесь проживает около 11 тысяч человек. На всей территории острова работает только один светофор, что хорошо иллюстрирует темп местной жизни. В то же время остров нельзя назвать "пустым": здесь работают рестораны с традиционной кухней, а природные ландшафты поражают многообразием. Именно отсутствие массового туризма позволило сохранить уникальную атмосферу и природную целостность.

Добраться до острова несложно, хотя он и не имеет прямого авиасообщения с большинством европейских городов. Чаще всего путешественники сначала прилетают на соседний остров, а оттуда продолжают путь по морю. Такая логистика отпугивает часть туристов, но одновременно и защищает Эль Иерро от перенасыщения посетителями. Именно это объясняет, почему он остался в тени более известных курортов архипелага.

Остров имеет вулканическое происхождение и сформировался более миллиона лет назад в результате мощных подводных извержений. Это определило его суровый и одновременно захватывающий рельеф — со скалами, черными пляжами и необычными геологическими формами. Побережье окружено прозрачными водами Атлантики, где обитает разнообразная морская жизнь, включая скатов и редкие виды рыб. Благодаря этому Эль Иерро считают привлекательным местом для погружений и созерцания природы.

Одной из самых известных локаций острова является смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на значительную часть территории. Посетители отмечают, что это место идеально подходит для неспешного отдыха и созерцания пейзажей. Туристы в отзывах часто называют его обязательной остановкой во время путешествия по острову. Здесь ценят не развлечения, а именно впечатления и тишину.

Несмотря на низкую туристическую активность, климат на острове остается привлекательным на протяжении всего года. Даже зимой средняя температура держится на уровне около 20 градусов тепла. Это делает Эль Иерро комфортным направлением для зимнего побега от холода. Именно сочетание мягкой погоды, дикой природы и отсутствия толп и сформировало репутацию острова как "секретного" уголка Канаров.

