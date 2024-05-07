Эйфелева башня 'скучная', а Стоунхендж – это 'куча камней'. 10 популярных достопримечательностей, не оправдавших ожиданий туристов

Не всегда туристические места, которые на слуху у путешественников, настолько интересны, как о них говорят. Где-то бывает много людей, что делает невозможным полное наслаждение местностью, а где-то арт-объект исторически "распиарен", а по прибытию не производит достаточного впечатления.

Однако вкусы одних людей могут просто не совпадать со вкусами других, поэтому прежде всего следует самостоятельно посетить популярные достопримечательности и сделать собственные выводы. Daily Mail собрал несколько из них, о которых мнения туристов неоднозначны.

Картина "Мона Лиза" – Париж, Франция

В Лувре, культурной сокровищнице, хранится загадочная Мона Лиза, нарисованная легендарным Леонардо да Винчи. Картина очаровывает туристов, но по прибытию они разочаровываются, ведь там часто бывает людно и приходится отстаивать километровые очереди. Поэтому работники Лувра вскорее могут даже спрятать картину в подземную комнату, чтобы не огорчать посетителей.

Эйфелева башня – Париж, Франция

Эйфелева башня, символ Парижа, является самой известной достопримечательностью города. Поднимаясь на впечатляющую высоту 330 метров, она привлекает туристов только треугольной формой и панорамой. Как написала пользовательница Tripadvisor Юлия Штучковская, это "просто железное здание", которое "рекламируют и преувеличивают в фильмах".

Стоунхендж – Солсбери, Великобритания

Стоунхендж окутан легендами и очаровывает путешественников удивительной выкладкой каминных плит в форме разрушенного круга. Однако другие туристы отмечают: "Как вы можете платить, чтобы увидеть кучу отдельно стоящих скал, я никогда не узнаю".

Статуя Русалочки – Копенгаген, Дания

Эта маленькая бронзовая статуя была создана по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена "Русалочка". Интернет-пользователь Soccermike написал: "Ну, это русалка, ничего особенного и, по моему мнению, не стоит посещения".

Музей естественной истории – Лондон, Великобритания

В лондонском музее естествознания хранится около 80 миллионов экспонатов, что невероятно привлекает туристов. Впрочем, именно это является вещью, которая сильно отталкивает, ведь их многовато.

Пизанская башня – Пиза, Италия

"Вся территория кишит бродягами, а порой и агрессивными уличными торговцами, которые считают, что это нормально – продолжать донимать, пытаясь продать вам что-то как туристу", – отметила Sonja M, указав, что это едва ли не единственная вещь, которая приносит дискомфорт, но архитектурно здание хорошее.

Маннекен Пис – Брюссель, Бельгия

Из-за своих миниатюрных размеров "Писающий мальчик" надоедает туристам, ведь те утверждают, что не замечают его.

"Крошечная статуя, изображающая маленького мальчика, писающего на публике. Поморгните или посмотрите не туда, и вы пропустили ее", – написал John F.

Гора Рашмор – Южная Дакота, США

"Ужасное зрелище. Чтобы создать это, была разрушена великолепная гора", – отметил пользователь trainsforever.

Бондай-Бич – Сидней, Австралия

По мнению туристов, побывавших на пляже, фраза "словно шпроты в банке" – именно об этом месте.

Lincolnstewart написал: "Мой совет – не тратьте свое время. Вы не можете нигде сесть, поплавать, чтобы тело не потерлось о незнакомца, или поесть через дорогу без очереди".

Бурдж-Халифа – Дубай, ОАЭ

"Стояние в очереди на подъемники было жестоким, почти клаустрофобическим, 1,5 часа. Ни воды, ни мест, тесно. Не стоит того, есть другие высокие места с красивыми видами", – отметила 427annae.

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