Менее многолюдная альтернатива Санторини: куда поехать отдохнуть в Греции

Греция ежегодно привлекает миллионы туристов, однако самые известные курорты часто страдают от большого наплыва отдыхающих. Тем, кто хочет насладиться морем, культурой и комфортом без толп, стоит обратить внимание на Афинскую Ривьеру.

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Как отмечает Travel + Leisure, этот живописный регион расположен недалеко от столицы, поэтому добраться сюда можно менее чем за час. Он сочетает в себе атмосферу греческих островов с удобным доступом к историческим достопримечательностям и современной туристической инфраструктуре.

Чем привлекает Афинская Ривьера

Афинская Ривьера простирается примерно на 65 километров вдоль побережья Аттики – от порта Пирей до мыса Сунион. Этот район давно считается одним из самых престижных мест отдыха в стране, а в последние годы переживает новую волну популярности. В отличие от Санторини или Миконоса, здесь можно отдыхать без длительных переездов на паромах и многолюдных пляжей.

После знакомства с достопримечательностями Афин, в частности с Акрополем и Национальным археологическим музеем, туристы могут быстро добраться до побережья. Среди самых популярных мест для отдыха – пляжи Grand Beach и Vouliagmeni Beach, которые предлагают удобные шезлонги, водные развлечения, душевые, бары и другие удобства. Любителям спокойствия также рекомендуют озеро Вулиагмени – природный термальный водоем с минеральной водой, известный своими оздоровительными свойствами.

Помимо пляжного отдыха, регион предлагает насыщенную культурную программу. Туристы могут посетить прибрежный город Глифада с его бутиками и магазинами местной косметики, а также культурный центр Фонда Ставроса Ниархоса, где регулярно проходят спектакли, концерты и другие культурные мероприятия. Одной из главных исторических достопримечательностей остается храм Посейдона на мысе Сунион, который особенно впечатляет во время заката.

Где остановиться и поесть

Афинская Ривьера предлагает широкий выбор ресторанов и отелей на любой бюджет. В местных заведениях можно отведать традиционные греческие блюда, свежие морепродукты, сувлаки, домашнюю выпечку и десерты. Особенно популярны среди туристов рестораны с панорамным видом на Эгейское море, а также заведения, предлагающие широкий выбор греческих вин.

Для проживания доступны как роскошные курортные комплексы с частными бассейнами, собственными пляжами и спа-центрами, так и комфортабельные отели на побережье. Благодаря близости к Афинам путешественники могут совместить экскурсии по историческим достопримечательностям столицы с отдыхом у моря, не тратя время на сложную логистику между островами. Именно это делает Афинскую Ривьеру одной из самых интересных альтернатив самым известным курортам Греции.

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