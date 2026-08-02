Где лучше всего жить в Португалии: топ-5 мест

За последнее десятилетие Португалия стала одним из самых привлекательных направлений в Европе для переезда. Каждый ее регион предлагает свой ритм жизни – от спокойных прибрежных городов до островов с природными маршрутами и небольших поселений вблизи крупных мегаполисов.

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Эксперты по недвижимости и путешествиям назвали пять мест, на которые стоит обратить внимание тем, кто не хочет селиться в Лиссабоне или Порту. В обновленный список вошли Кашкайш, Мадейра, Тавира, Вила-Нова-ди-Гая и Сетубал, сообщает Travel and Leisure.

Кашкайш

Кашкайш сочетает в себе спокойную атмосферу с активной жизнью местного сообщества, что привлекает как молодых иностранцев, так и пенсионеров.

Город расположен достаточно близко к Лиссабону, поэтому отсюда легко отправиться в столицу на один день, посетить врача или поужинать. В то же время повседневная жизнь в Кашкайше остается размеренной и преимущественно жилой.

По словам директора по развитию бизнеса компании Get Golden Visa Гекче Эмер, город предлагает удачный баланс между качеством жизни и практичностью.

В Кашкайше сформировалось большое международное сообщество, есть международные школы, а до пляжей можно дойти пешком. Эксперт добавила, что сама рассматривает возможность приобрести здесь жилье через несколько лет.

Мадейра

Основатель Millionaire Migrant Джереми Сэйвори отметил, что остров подойдет тем, кто стремится проводить больше времени на природе.

Здесь есть множество маршрутов для пеших и велосипедных прогулок, а также живописные пляжи.

Тавира

Тавира расположена в регионе Алгарве и подходит тем, кто хочет избежать его самых оживленных туристических центров.

Эксперт по недвижимости Стефани Стоун-Робб описала его как небольшой живописный городок с мощеными улицами и видами на реку, расположенный недалеко от океана.

По ее словам, цены в Тавире остаются приемлемыми, а на местном рынке можно найти подходящие для проживания квартиры. Ритм жизни здесь неспешный, но город не производит впечатления изолированного или слишком сонного.

Вила-Нова-ди-Гая

Вила-Нова-ди-Гая расположена прямо напротив Порту, на другом берегу реки Дору.

Жители имеют доступ к знаменитым винным погребам, ресторанам и пейзажам, которыми славится Порту, но при этом не платят за жилье столько, сколько в самом городе.

Стефани Стоун-Робб отметила, что Гая подходит людям, которые хотят жить рядом с Порту, но не непосредственно в нем. Квартиры здесь предлагают более выгодное соотношение площади и стоимости, чем на противоположном берегу. Отдельные дома также можно найти по более низким ценам.

Сетубал

Сетубал может стать подобной альтернативой для тех, кто хочет жить поближе к Лиссабону.

Стефани Стоун-Робб считает, что город недооценивают, учитывая его транспортную доступность и комфорт для повседневной жизни. Это прибрежный город с давними рыбацкими традициями.

В Сетубале строят больше нового жилья, чем во многих подобных городах. Благодаря этому у покупателей есть больше вариантов квартир и домов с современной отделкой по ценам, которые ещё не достигли уровня Лиссабона.

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